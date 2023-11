F1 Race Brazil: Onde você pode assistir a corrida deste fim de semana nos EUA?

Adepois Max VerstappenApós a vitória de No México, o foco está no próximo Grande Prêmio do Brasil de 2023, no Autódromo José Carlos Pace, em São Paulo.

Faltando apenas algumas corridas, a corrida de F1 no Brasil tem uma importância significativa para pilotos e equipes que buscam a vitória.

F1 como você nunca viu antes: carro Red Bull de Verstappen vai fazer rali na Austrália

Mercedes espera encerrar sua seqüência de um ano sem vitórias, com sua última vitória neste local por George Russel.

No entanto, Verstappen tem estado em forma excepcional, garantindo sua 16ª vitória da temporada no México e empatando Alain ProstO recorde de 51 vitórias na F1.

Verstappen e Red Bull tiveram uma temporada de 2023 de grande sucesso, com Verstappen já garantindo seu terceiro título de piloto e vencendo 16 das 19 corridas.

No entanto, ele expressou cautela sobre a previsão de uma 17ª vitória, dado o seu sexto lugar na corrida de F1 do ano passado no Brasil, quando Red Bull não conseguia acompanhar o ritmo Mercedes.

Que dia é o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1?

A edição 2023 da F1 Race Brasil acontecerá no domingo, 5 de novembromas há algumas sessões emocionantes de qualificação e sprint antes do Grande Prêmio principal.

Onde é o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1?

A corrida de F1 Brasil deste fim de semana acontecerá no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo.

A que horas começam os diferentes eventos do Grande Prêmio do Brasil de F1?

A programação do fim de semana do Grande Prêmio no Brasil inclui diversos eventos.

Na sexta-feira, 3 de novembro, haverá o treino 1 das 10h30 ET às 11h30 ET, seguido pela qualificação das 14h00 ET às 15h ET.

No dia seguinte, sábado, 4 de novembro, o Sprint Shootout acontecerá das 10h00 ET às 10h44 ET, e a Sprint Race está agendada das 14h30 ET às 15h30 ET.

Por fim, a corrida principal do GP Brasil de F1 de 2023 acontecerá no domingo, 5 de novembro, às 12h ET.

Onde você pode assistir à corrida de F1 no Brasil vindo dos EUA?

Para os telespectadores americanos, o Grande Prêmio do Brasil de 2023 estará disponível para transmissão na ESPN 2 e ESPN + às 12h ET de domingo, com cobertura pré-corrida começando às 10h30 ET na ESPN+.

Para telespectadores de língua espanhola, a transmissão começará às 11h na ESPN+ e ESPN Deportes.