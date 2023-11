Muita gente se pergunta se faculdade de Direito para concursos vale a pena.Afinal de contas, essa é uma carreira com muito potencial de bons salários, realização pessoal por se tratar de uma área engajada socialmente, além de bastante prestigiada.

Por outro lado, é uma faculdade cara, difícil de entrar e que requer muito empenho por anos até o sucesso. Sendo assim, para quem sonha em seguir carreira pública na área de Direito, essa é uma decisão realmente complexa.

Pensando nisso, hoje trouxemos muitas dicas e informações sobre esse assunto para compartilhar. Assim, você poderá decidir com mais tranquilidade e com base em dados se essa é ou não um bom caminho a se tomar.

Portanto, fique conosco e leia até o final para não perder nada importante.

Faculdade de Direito para concursos vale a pena?

A carreira pública oferece diversos atrativos para os profissionais, como:

Estabilidade;

Bons salários e benefícios;

Aposentadoria diferenciada;

Licenças remuneradas;

Jornadas de trabalho geralmente menos puxadas que as da iniciativa privada;

Oportunidade de crescimento profissional , dentre outras.

Enquanto isso, a área de Direito também é atrativa, como vimos no início. Sendo assim, quando pensamos em juntar essas duas vertentes, parece fácil presumir que faculdade de Direito para concursos vale a pena. Veja a seguir alguns pontos importantes dessa questão.

Valor da educação jurídica

A educação jurídica oferece uma base sólida de conhecimento que pode ser extremamente útil para concursos públicos. Afinal, aprender sobre leis, regulamentos e o sistema jurídico pode dar uma vantagem competitiva em relação a candidatos que não têm essa formação.

Realidade dos concursos públicos

No entanto, é importante lembrar que os concursos públicos são extremamente competitivos. Muitos exigem conhecimentos específicos que podem não ser cobertos em um curso de direito tradicional. Além disso, a preparação para concursos geralmente requer um estudo focado e direcionado, que pode ser diferente do estudo acadêmico.

Em outras palavras, o ideal é, além da faculdade de Direito, se dedicar a cursos de preparação específicos para concursos públicos antes de fazer as provas.

Flexibilidade da graduação em Direito

Uma vantagem de obter um diploma de direito é a flexibilidade que ele oferece. Isso porque, mesmo que você não passe no concurso público desejado, um diploma de direito pode abrir muitas portas no setor privado.

Assim sendo, se você se graduar em uma faculdade de Direito focado em conseguir uma vaga no setor público mas não conseguir, não terá perdido tempo. Afinal de contas, o mercado está repleto de oportunidades para profissionais dessa área, ainda que não exclusivamente na rede pública.

Faculdade de Direito para concursos: principais deles para formados em Direito

Os principais concursos públicos no Brasil que somente quem tem diploma de Direito pode fazer incluem:

Juiz;

Delegado: Polícia Federal e Civil;

Procurador;

Promotor;

Defensor Público;

Analista Judiciário;

Consultor Legislativo.

Esses cargos são altamente cobiçados e oferecem salários competitivos, além de benefícios como estabilidade no emprego.

Faixa salarial de formados em Direito que são servidores públicos

A faixa salarial de quem é formado em Direito e é servidor público varia bastante, dependendo do cargo e da experiência do indivíduo. De acordo com o Atlas do Estado Brasileiro, elaborado pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), em 2019, os salários de servidores públicos na União Federal eram em média de R$ 10,2 mil mensais.

No entanto, para cargos jurídicos específicos, os salários podem ser significativamente mais altos. Por exemplo, um Advogado Sênior pode ganhar entre R$ 5.300 e R$ 13.500, enquanto um Advogado Pleno pode ganhar entre R$ 4.000 e R$ 9.500.

Portanto, na questão financeira a área de Direito com certeza é muito atrativa e pode trazer a garantia de um futuro economicamente estável e tranquilo para quem tem um diploma.

Afinal, faculdade de Direito para concursos vale a pena?

Como vimos, embora uma faculdade de Direito possa fornecer uma base sólida de conhecimento que é útil para concursos públicos, ela não garante o sucesso. É essencial considerar suas metas individuais, a realidade dos concursos públicos e a flexibilidade que um diploma de direito oferece.

Portanto, a decisão de fazer uma faculdade de direito com o objetivo de passar em concursos públicos depende de cada indivíduo. No entanto, podemos afirmar que o setor público oferece sim várias oportunidades interessantes para quem é graduado em Direito.

Além disso, mesmo que você não consiga a aprovação em um certame, poderá trabalhar no setor privado com oportunidades igualmente promissoras. Sendo assim, se você está se perguntando se faculdade de Direito para concursos vale a pena, a resposta é sim! Especialmente se essa for realmente a sua paixão e você tiver vontade de atuar na área.