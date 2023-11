A Faixa Seletiva no Rio, mais especificamente na Avenida Brasil, tornou-se palco de uma intensa fiscalização nos últimos tempos. Assim, resultando em milhões de reais em multas aplicadas em apenas um mês.

Então, para que você saiba tudo o que precisa sobre esse assunto, reunimos algumas das principais informações para te passar. Portanto, acompanhe a leitura até o final e confira!

Faixa Seletiva no Rio tem milhões em multas aplicadas em apenas um mês, confira os detalhes

A Faixa Seletiva no Rio de Janeiro voltou a funcionar há um mês, após um período fora de operação. Desde então, a eficiência da fiscalização nesse trecho está em evidência pelo expressivo número de multas aplicadas: mais de 34 mil infrações registradas em apenas 30 dias.

Motoristas que circulam irregularmente na faixa seletiva foram flagrados por câmeras de vigilância. Aliás, as imagens capturadas na manhã da última terça-feira, ilustraram veículos desrespeitando as regras estabelecidas para a via.

Dessa maneira, as consequências financeiras das multas é notável: totalizando mais de R$ 10 milhões no período de 7 a 31 de outubro. Afinal, a penalidade por invadir a faixa seletiva é gravíssima, com o valor fixado em R$ 293,47.

Para que serve a Faixa Seletiva no Rio?

A Faixa Seletiva é fundamental na melhoria do fluxo de tráfego e na otimização do transporte público. Seu propósito vai além de simplesmente impor regras de circulação, e entender para que serve é essencial para apreciar sua importância.

Sendo assim, confira abaixo alguns dos principais propósitos da Faixa Seletiva:

Redução do tempo de deslocamento

Primeiramente, a Faixa Seletiva visa proporcionar um deslocamento mais rápido e eficiente para os usuários do transporte público. Assim, ao limitar o acesso a ônibus interestaduais, intermunicipais e urbanos, ela reduz significativamente o congestionamento. Por conseguinte, diminui o tempo gasto pelos passageiros em seus trajetos diários.

Exclusividade para veículos autorizados

A exclusividade de uso para ônibus, veículos de socorro, ambulâncias, polícia e fiscalização de trânsito é uma medida que visa priorizar o transporte coletivo e serviços essenciais.

Desse modo, essa restrição projeta-se para garantir a fluidez e a segurança dos veículos que desempenham funções críticas.

Melhoria na qualidade do transporte público

Ademais, ao reservar uma faixa exclusiva para ônibus, a Faixa Seletiva contribui para a melhoria da qualidade do transporte público.

Sendo assim, a redução do tempo de deslocamento não apenas beneficia os passageiros. Na realidade, também faz parte de um esforço mais amplo para tornar o transporte coletivo mais atraente e eficaz.

Promoção da conformidade com a legislação de trânsito

A Faixa Seletiva serve como um lembrete tangível das regras de circulação estabelecidas pela legislação de trânsito. Dessa forma, ao aplicar multas significativas, busca desencorajar a violação dessas normas, promovendo a conformidade e a segurança viária.

Fomento ao transporte sustentável

Finalmente, vale ressaltar que, ao priorizar o transporte público, a faixa seletiva também apoia indiretamente o uso de modos de transporte mais sustentáveis.

Portanto, incentivar a utilização de ônibus contribui para a redução da emissão de poluentes, promovendo práticas mais ecológicas.

Veja as restrições e autorizações da Faixa Seletiva no Rio

A Faixa Seletiva no Rio abrange um trecho de 22 quilômetros, estendendo-se entre as estações do BRT Guadalupe e Caju.

Dessa maneira, a legislação estabelece que somente ônibus autorizados, veículos de socorro, ambulâncias, polícia e fiscalização de trânsito podem utilizar a via.

De acordo com a regularização, carros de passeio, motocicletas, táxis e vans são expressamente proibidos.

Multas e desafios da fiscalização

A multa gravíssima, além de suas consequências financeiras, também serve como um instrumento para desencorajar a violação da faixa seletiva. Contudo, apesar da presença de lombadas eletrônicas e radares, muitos motoristas buscam artifícios para burlar o sistema. Por exemplo, retornando à faixa regular quando se aproximam da fiscalização.

Desse modo, algumas estratégias que os motoristas adotam incluem a alternância entre as faixas seletiva e a normal, visando evitar a detecção pelos mecanismos de fiscalização.

Assim, essa prática desafia os esforços das autoridades em manter a ordem na via.

Proibições claras da Faixa Seletiva no Rio

Por fim, cabe observar que a legislação de trânsito é clara quanto às restrições, assim , proibindo táxis, vans, carros de passeio e motocicletas de utilizarem o trecho reservado. Ou seja, a falta do cumprimento destas normas resulta em penalidades severas.

Ademais, o valor acumulado de mais de R$ 10 milhões em multas destaca a eficácia da fiscalização. Bem como, o impulso financeiro significativo que as infrações na faixa seletiva representam para os motoristas infratores.

