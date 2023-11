Faixas fiscais 2024: Onde você pode encontrar as novas faixas fiscais para a declaração do próximo ano?

Tele Receita Federal (IRS) está a ajustar os limites de rendimento para as sete faixas de impostos em 2024, aumentando-os em 5,4% para contrariar o impacto da inflação, proporcionando potencialmente incentivos fiscais para alguns indivíduos.

Este ajustamento, baseado no índice de preços no consumidor, visa evitar o “aumento de escalões”, onde a inflação empurra os trabalhadores para escalões de impostos mais elevados devido a ajustamentos do custo de vida. O IRS ajusta regularmente as faixas de impostos, incluindo os limites de contribuição para fundos de aposentadoria, anualmente para mitigar o impacto da inflação.

Quais são as faixas de impostos de 2024?

As faixas de impostos para 2024 são de 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% e 37%, estabelecidas pela Lei de Reduções de Impostos e Emprego de 2017. Enquanto NÓS a tributação é progressiva, o que significa taxas de imposto mais elevadas para rendimentos mais elevados, o equívoco de que os trabalhadores pagam a taxa de imposto mais elevada sobre todos os rendimentos é esclarecido. Em vez disso, cada taxa de imposto aplica-se ao rendimento dentro da sua faixa.

Em 2024, mais rendimentos cairão em escalões fiscais mais baixos. Por exemplo, os declarantes de imposto único em 2023 pagam 10% sobre os primeiros US$ 11.000 de renda tributável. Em 2024, os primeiros US$ 11.600 caem na faixa de 10%, resultando em US$ 600 de renda adicional tributada a 10%, em vez de 12%.

A dedução padrão também aumentará 5,4% em 2024. Para casais que fazem o pedido em conjunto, a dedução sobe para US$ 29.200, um aumento de US$ 1.500 em relação ao ano fiscal atual. Contribuintes solteiros e pessoas casadas que declaram separadamente têm uma dedução padrão de US$ 14.600, um aumento de US$ 750, e os chefes de família veem um aumento para US$ 21.900, um aumento de US$ 1.100.

A taxa efectiva de imposto, uma combinação de taxas sobre várias partes do rendimento, reflecte a taxa efectiva de imposto. Um casal com rendimento bruto de $ 150.000 teria uma taxa marginal de imposto de 22%, mas a sua taxa efectiva de imposto é de cerca de 14%.

Compreender as faixas de impostos é crucial, pois a faixa mais alta não reflete o imposto sobre todos os rendimentos. Por exemplo, um único arquivador na faixa de 22% em 2024 paga 10% sobre a renda de até $ 11.600, 12% sobre a renda de $ 11.600 a $ 47.150 e 22% sobre a renda acima de $ 47.150 até $ 100.525.