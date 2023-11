Falcons superam lutas para vencer o Saints e quebram uma seqüência de três derrotas consecutivas

Desmond Cavaleiro superou duas interceptações lançando um passe para touchdown para Bijan Robinson no quarto período.

O Atlanta Falcons empatou em primeiro lugar no lamentável NFC Sul ao derrotar o New Orleans Saints por 24 a 15 em Domingo.

O Santos (5-6) foram limitados por problemas de lesão no wide receiver depois de perder Chris Olave (concussão) e Rashid Shaheed (coxa).

Retorno nada assombroso para Carr

Nova Orleans ainda superou o Falcões 444-397 quando Derek Carr passou para 304 jardas, mas teve que se contentar com cinco field goals por Grupo Blake.

O Falcões (5-6) quebrou uma seqüência de três derrotas consecutivas como Robinson correu 91 jardas com um touchdown.

Atlanta liderou por 14 a 12 antes Cavaleiro lançou o passe de pontuação de 26 jardas para Robinson.

O novato saiu correndo da end zone e entrou no túnel.

Grupo primeiro gol de campo deu Nova Orleans uma vantagem de 3 a 0 antes Jessie Bates pisou na frente de um passe destinado a Shaheed e retornou a interceptação 92 jardas para um touchdown. Era Atlanta primeira escolha 6 da temporada.

Bates produziu outra grande jogada no final do terceiro quarto, quando sua rebatida em Monte Taysom forçou um fumble que foi recuperado por Atlanta atacante defensivo Alberto Huggins no Atlanta 5.

Os esforços de Mathieu para impedir os Falcons são insuficientes

A rotatividade veio depois Santos zagueiro Tirano Mathieu segunda interceptação do jogo.

Os Falcons estavam tentando aumentar a vantagem de 14-9 no final do primeiro tempo, quando do cavaleiro passe alto para Robinson foi apanhado por Mathieu no Nova Orleans 1.

do cavaleiro as interceptações foram decepcionantes em seu retorno como titular depois de jogar atrás Taylor Heinicke os dois últimos jogos.

Cavaleiro completou 13 de 21 passes para 168 jardas com um touchdown e duas interceptações.

As frustrações ofensivas do Saints continuaram no terceiro quarto, quando eles avançaram 65 jardas em 14 jogadas antes Falcões Zagueiro Arnold Ebiketie demitido Carr em uma terceira jogada descendente.

O saco montado Grupo quarto field goal, uma jarda de 45 jardas, para cortar Atlanta levar a 14-12.

Grupo quinto field goal, uma jarda de 39 jardas, aparada Atlanta levar para 21-15.

O Falcões respondeu segurando a bola por quase cinco minutos antes Younhoe Koo O field goal de 39 jardas aumentou a vantagem para nove pontos.

Falcões ataque esquerdo Jake Matthews começou seu 155º jogo consecutivo, estabelecendo um recorde de equipe com a maior sequência ativa da NFL.

Quarterback Matt Ryan começou 154 jogos consecutivos de 2009-19.

O Santos começar uma série de três jogos consecutivos em casa quando receber o Detroit Lions na próxima Domingo.

Enquanto isso, o Falcões estão programados para visitar o New York Jets na próxima Domingo.