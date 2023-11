FAMERP encerra inscrições na próxima quinta-feira (9)

A Fundação Vunesp é a banca escolhida para organizar, realizar e aplicar as provas do Vestibular 2024. Confira a seguir como se inscrever para participar do processo seletivo para ingresso nos cursos da FAMERP e demais informações sobre a seleção!

O Vestibular 2024 da FAMERP visa o preenchimento de diversas vagas no curso de Medicina e demais cursos ofertados pela instituição. Desse modo, há dezenas de vagas para os cursos de Medicina , Psicologia e Enfermagem.

O período de inscrição para o Vestibular 2024 da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto ( FAMERP ) está chegando ao fim. De acordo com o cronograma, as inscrições serão encerradas na próxima quinta-feira, dia 9 de novembro. Os interessados terão até as 23h59 do último dia de inscrição para se cadastrar na seleção.

A FAMERP está recebendo as inscrições de forma virtual, por meio da Vunesp. Desse modo, para se inscrever, os interessados devem acessar o site da Vunesp no período estabelecido e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

No ato da inscrição, o candidato deverá informar todos os dados pessoais e escolares, além de escolher uma opção de curso de graduação.

Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição até a próxima sexta-feira, dia 10 de novembro. Ainda conforme o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 170,00 (cento e setenta reais).





O edital do Vestibular FAMERP 2024 prevê a concessão de redução de 50% no valor da taxa de inscrição para estudantes de baixa renda e os pedidos já foram recebidos.

De acordo com o edital, têm direito à redução da taxa o estudante que estiver regularmente matriculado no ensino público brasileiro ou equivalente ou em curso pré-vestibular; e receber remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos ou esteja desempregado.

Provas do Vestibular 2024

A classificação dos candidatos inscritos nesse processo seletivo será estabelecida a partir das notas por eles obtidas em provas aplicadas pela FAMERP, por meio da Vunesp. A avaliação abarcará os conteúdos das disciplinas do Ensino Médio.

De acordo com o edital, as provas do Vestibular 2024 serão aplicadas nos dias 14 e 15 de dezembro (quinta e sexta-feira), das 14h às 18h, com a seguinte distribuição:

14 de dezembro : Prova de Conhecimentos Gerais;

: Prova de Conhecimentos Gerais; 15 de dezembro: Prova de Conhecimentos Específicos e Prova de Redação.

Serão 80 questões objetivas sobre Matemática, Biologia, Geografia, Física, História, Química, Português e Inglês e 20 questões dissertativas, sendo 8 questões de Biologia, 6 questões de Química e 6 questões de Física.

Os locais de prova serão nas cidades de Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos e São Paulo. De acordo com o cronograma, a consulta aos locais de prova será liberada a partir de 5 de dezembro, no site da Vunesp.

Oferta de vagas e resultados

A oferta total da FAMERP é de 160 vagas para ingresso no 1º semestre letivo de 2024. Do total das vagas, 80 são para o curso de Medicina, 60 para Enfermagem e 20 para Psicologia.

De acordo com o cronograma, a publicação do resultado final, com a lista de convocados em 1ª chamada, está prevista para o dia 1º de fevereiro de 2024.

Os convocados deverão realizar a pré matrícula on-line nos dias 5 e 6 de fevereiro. Posteriormente, os estudantes deverão apresentar a documentação de forma presencial no dia 8 seguinte, no Pavilhão Fleury da FAMERP.

A instituição prevê a publicação de até dez chamadas para o preenchimento de todas as vagas ofertadas. A 2ª chamada está prevista para o dia 9 de fevereiro, enquanto a 3ª chamada está marcada para o dia 23 seguinte.

