Farrah Abraham consegue um novo namorado por meio de OnlyFans e o faz assinar o NDA

Farrah Abrahamestá tentando novamente o amor, cortesia de sua página OnlyFans – onde ela se conectou pela primeira vez com seu namorado – mas ela está tomando medidas para garantir que ele não a esteja usando para fama e influência online.

Depois de posar uma colagem de clipes do Dia de Ação de Graças com o cara misterioso – ao som de Gato Doja‘I Wanna Show You Off’ – a ex-estrela de ‘Teen Mom’ ​​confirma que o novo romance começou em 2021 quando eles se comunicaram no OF … mas realmente ficou sério este ano quando eles combinaram em um aplicativo de namoro.

Farrah nos diz que está gostando de conhecer seu homem, agora que reformulou seus hábitos de namoro após 3 meses de treinamento com um treinador de namoro/relacionamento. Ela está buscando zero drama desta vez, depois de uma série de aventuras questionáveis… fazendo assim com que o novo cara assine um acordo de não divulgação.

No momento, ela não está muito preocupada, pois seu namorado não é uma figura pública. Tudo o que ela diz sobre ele é que eles têm idades semelhantes e ele trabalha com tecnologia, vendas e marketing… e comprou uma segunda casa perto de onde ela mora depois que eles foram oficializados no final de setembro.

Farrah acrescentou que seu novo namorado é sóbrio e que eles estão “inspirando um ao outro” e aprofundando sua conexão por meio da meditação, natação e viagens.

A estrela do reality show e mãe de um garoto de 14 anos Sofiadiz que vai esperar até as férias de inverno antes de apresentá-lo à família… mas está grata por eles terem se conhecido como amigos.