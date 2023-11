Fãs dos Ravens cantam ‘F *** Joe Burrow’ após lesão no jogo TNF

Um grupo de torcedores do Baltimore Ravens não teve problemas em adicionar um derrame a uma lesão depois do Thursday Night Football, literalmente… depois que o quarterback superstar do Bengals deixou o jogo com uma lesão no pulso, eles gritaram “F *** Joe Burrow“é TV ao vivo!

O QB do Bengals foi forçado a sair do jogo durante o primeiro tempo do TNF com uma misteriosa lesão no pulso… e acabou sendo descartado.

Claro, a ausência de Burrow foi sentida em campo, e os Ravens venceram o jogo por 34-20.

Joe Burrow tentando arremessar pic.twitter.com/04F1zc7HH0 – A conta de CJ Fogler pode ou não ser notável (@cjzero) 17 de novembro de 2023

@cjzero

A torcida dos Ravens não ficou contente com a vitória… depois do jogo, eles deixaram claro que não são fãs de JB.

“Foda-se Joe Burrow! Foda-se Joe Burrow!” os fãs gritaram durante a transmissão pós-jogo do Prime.

Os cantos foram capturados em alto e bom som na transmissão… e muitos fãs de futebol não ficaram felizes com suas ações.

“Isso é realmente embaraçoso”, disse um fã do B-more no X. “Como torcedor do Baltimore Ravens desde 96, tenho vergonha de meus colegas fãs. Desejo a Joe Burrow uma recuperação rápida.”

Mas, os Bengals podem ter outros problemas além dos fãs dos Ravens… a NFL lançou uma investigação sobre o time depois que eles postaram um vídeo nas redes sociais antes do jogo que parecia mostrar JB usando uma cinta na mão antes do jogo . Os Bengals eventualmente removeram o posto.