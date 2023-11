Fãs levados a acreditar que Clayton Kershaw assinou um contrato de US$ 100 milhões com os Yankees

Clayton Kershaw, que se tornou uma referência no Los Angeles Dodgers e atualmente se recupera de uma lesão no ombro, foi a peça central de um paródia conta que afirmava que ele tinha acabado de assinar com o New York Yankees por impressionantes 5 anos Contrato de US$ 100 milhões e cláusula de proibição de negociação.

FaxSports MLB postou a foto de Kershaw com uniforme dos Yankees

De acordo com um relato de paródia que fez photoshop em Clayton Kershaw enquanto usava o uniforme dos Yankees e raspou sua barba icônica para seguir o protocolo do uniforme do Yankees, o arremessador já havia assinado. “Os Yankees pegaram seu homem! Clayton Kershaw está assinando um 5 anos, US$ 100 milhões lidar com uma cláusula de proibição total de negociação, disseram fontes à Fax Sports. Brian Cashman sobre o acordo: “Estamos sempre à procura de veteranos que sejam realmente bons e sempre queremos jogadores que estejam lesionados, e Clayton é o melhor dos dois mundos.”

Imediatamente depois, fãs dos Dodgers e dos Yankees começaram a comentar sobre as ‘notícias falsas’ “Não é verdade!! Me fez ir lá por um tempo. Kershaw assinaria com os Rangers ou com os Dodgers. Ele ainda não se decidiu ainda.” Disse um fã.

No entanto, a conta dobrou alegando que eles tinham a verdade”Apenas verifiquei novamente, é verdade. Eles informaram primeiro amigos próximos e familiares“.

Outros consideraram a ideia e alegaram que não era tão ruim quanto alguns acreditavam, enquanto outro fã brincou: “Honestamente? Eu não ficaria nem um pouco chateado se eles o contratassem por um ou dois anos. Ele não é particularmente velho, 35 anos não é obsceno, principalmente porque ele teve uma ótima temporada este ano. Ele certamente piorou desde o seu auge, mas ainda é um excelente arremessador.”

Ao todo, alguns comemoraram a piada e afirmaram que era “Este é um dos melhores FAXes até agora”