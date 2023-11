FASA divulga resultado do Vestibular de Medicina 2024

A Faculdade de Saúde Santo Agostino (FASA) é uma instituição de ensino superior privada que foi criada no ano de 2015. Atualmente, a principal sede da FASA está localizada na cidade de Vitória da Conquista, Bahia.

A FASA oferece diversas opções de oportunidades e cursos de graduação para os seus estudantes, mas o maior destaque da instituição é Medicina, ambicionado por vestibulandos de todas as partes do país.

O processo seletivo da FASA está em andamento e todos os estudantes inscritos devem ficar atentos. Na última sexta-feira, a instituição divulgou o resultado do Vestibular de Medicina 2024.

Assim, para que você consiga acessar o resultado e entender quais deverão ser os seus próximos passos no processo seletivo, separamos um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da FASA. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina FASA 2024: resultado final foi divulgado

Conforme previsto pelo calendário oficial do processo seletivo, a FASA divulgou o resultado final do Vestibular de Medicina 2024 (modalidade “vestibular online”) na última sexta-feira, dia 03 de novembro.

O resultado preliminar já havia sido divulgado no dia 31 de outubro e, na sexta-feria, a FASA publicou a relação final de candidatos aprovados em primeiro chamada no processo seletivo. O documento está disponível em formato PDF no site da FASA e não é preciso realizar login ou cadastro na plataforma para visualizar o resultado.

No documento, os estudantes irão encontrar duas categorias: “aprovado” e “classificado”. Os candidatos aprovados poderão fazer matrícula na FASA, enquanto os participantes classificados estão na lista de espera e deverão aguardar a segunda chamada do processo seletivo, que será divulgada em breve.

Segundo as informações divulgadas, todos os candidatos aprovados poderão fazer matrícula na FASA a partir desta segunda-feira, dia 06 de novembro. O prazo para realização dos procedimentos de matrícula termina no dia 07 do mesmo mês.



Por fim, devemos mencionar que o resultado final do Vestibular de Medicina através da modalidade “uso da nota do ENEM” também já foi disponibilizado pela FASA. Além da primeira chamada, publicada no dia 21 de outubro, a instituição divulgou outras três chamadas para convocar candidatos da lista de espera. Todos os documentos estão disponíveis no site da FASA.

Ficou com alguma dúvida sobre o resultado? Acesse o edital do Vestibular de Medicina da FASA para mais informações.

Vestibular de Medicina FASA 2024: funcionamento do processo seletivo

Nesta edição do processo seletivo, a FASA selecionou os seus futuros alunos através de duas modalidades diferentes: vestibular online e nota do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Os candidatos que quiseram usar a nota do ENEM para participar do vestibular da FASA puderam usar as pontuações obtidas entre os anos de 2015 e 2022. Porém, os estudantes que obtiveram nota zero na prova de redação do ENEM ou pontuação inferior a 450 pontos na média geral da prova foram eliminados do processo seletivo.

Mas, o Vestibular de Medicina da FASA também previa a aplicação de um exame remoto para todos os candidatos que optarem pela modalidade “vestibular online”. A prova foi aplicada no dia 29 de outubro e, na ocasião, os candidatos responderam 64 questões objetivas. O gabarito preliminar da prova da FASA foi divulgado para todos os candidatos ainda no mesmo dia de aplicação dos exames, 29 de outubro.

Além disso, os candidatos que fizeram a prova online também precisaram escrever uma redação com base no tema proposto pela banca organizadora.

Porém, devemos mencionar que os candidatos que não obtiverem pontuação de ao menos 10% na redação serão eliminados do processo seletivo.

Vestibular de Medicina FASA 2024: oferta de vagas

Nesta edição do Vestibular de Medicina, a FASA está oferecendo 38 vagas para o curso de graduação em Medicina ministrado na cidade de Vitória da Conquista, Bahia.

Do total de vagas oferecidas, 19 vagas foram destinadas à seleção via ENEM e 19 vagas ao processo seletivo via vestibular online. Todos os participantes aprovados irão ingressar no primeiro semestre de 2024.