Felipeh Campos revela que vídeo de Carlinhos Maia lhe rendeu frutos: “me deram carro zero”

No The Noite desta quarta (15), Danilo Gentili bate um papo divertido com o jornalista e influencer Felipeh Campos. Polêmico, mas muito divertido, ele fala sobre o momento atual de sua carreira e explica a razão de ter saído da Jovem Pan recentemente: “ficava vendo políticos conversando, aí falei ‘não tem mais por que eu estar aqui’. Toda a parte de entretenimento do programa não estava mais existindo”.

Dando um palpite de quem ganhará a edição atual de A Fazenda, comenta: “ele (Lucas Souza) já viveu um reality vivendo com Jojo Todynho. Quem vive com Jojo Todynho ganha um milhão e meio de reais”. Recordando a briga que teve com Pepê & Neném quando também estavam no confinamento, justifica: “é o estresse ali. Tem que levar em consideração que está concorrendo a um milhão e meio de reais. Já foram no podcast, a gente já fez as pazes”.

Avaliando personalidades, afirma: “não posso colocar a Juliette em um patamar de artista. É a minha opinião. Juliette é uma influenciadora? Isso sim. Ela é cantora? Não. Ela é atriz? Não. Ela está tentando? Sim. Ela já conseguiu? Não”. Felipeh também comenta o embate de Larissa Manoela com seus pais: “não consigo ficar hoje de nenhum lado. Sou a favor da própria família. Ir no Fantástico fazer delação premiada da mãe e do pai, dando 25 pontos de audiência, asfixiando a mãe e o pai em rede nacional. Isso eu nunca vou concordar. Roupa suja se lava em casa. Fecha a porta, quebra o pau, mas resolva, não precisa ir para a imprensa…. Não sou conservador, mas tem algumas questões que, para mim, não descem”.

Recordando outra polêmica que teve com Carlinhos Maia, revela: “só fiz um comentário porque ele estava chorando quando entregaram a Lamborghini para ele. Falei ‘que que é isso?!’. Sabe aquela hipocrisia açucarada? Carlinhos, queria te mandar um beijo porque, através do seu vídeo uma montadora entrou em contato comigo – ele falou que eu não tinha dinheiro nem para comprar um carro velho – fechei a campanha no digital para eles, já vamos gravar no próximo mês e, de contrapartida, já me deram carro zero e mais uma grana”.

Assessoria