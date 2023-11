“Feriadões” prolongados em 2024: quantidade será menor. Veja as folgas previstas

O ano de 2024 reserva menos feriados prolongados para os brasileiros. Com apenas nove feriados nacionais, sendo apenas três deles vizinhos de um fim de semana, teremos menos oportunidades de descanso ao longo do ano. Diferente de 2023, que teve sete feriados prolongados, 2024 terá apenas três. Isso se deve ao fato de que o ano será bissexto, com 366 dias, o que impacta diretamente no calendário de feriados.

Feriados Nacionais

Dos nove feriados nacionais em 2024, apenas três cairão em uma segunda ou sexta-feira, possibilitando um fim de semana prolongado para aproveitar o descanso. São eles: o da Confraternização Universal, em 1° de janeiro; o da Paixão de Cristo, em 29 de março; e o da Proclamação da República, no dia 15 de novembro.

É importante ressaltar que o calendário oficial com as datas dos feriados nacionais e pontos facultativos de 2024 ainda não foi divulgado pelo governo federal. No entanto, com base nas datas determinadas neste ano, é possível fazer uma previsão das datas dos feriados.

Veja abaixo a lista dos feriados nacionais em 2024:

Data Feriado Dia da semana 1° de janeiro Confraternização Universal segunda-feira 29 de março Paixão de Cristo sexta-feira 21 de abril Tiradentes domingo 1º de maio Dia Mundial do Trabalho quarta-feira 7 de setembro Independência do Brasil sábado 12 de outubro Nossa Senhora Aparecida sábado 2 de novembro Finados sábado 15 de novembro Proclamação da República sexta-feira 25 de dezembro Natal quarta-feira

Pontos Facultativos Nacionais

Além dos feriados nacionais, também existem os pontos facultativos, que podem ser decretados pelos municípios e estados. Esses pontos facultativos podem coincidir com feriados nacionais, como é o caso do Carnaval e do Corpus Christi, que são considerados pontos facultativos para os servidores públicos federais.

Em 2024, haverá dois pontos facultativos nacionais com emenda de quatro dias, proporcionando um período prolongado de descanso. O primeiro é o Carnaval, que ocorrerá em 13 de fevereiro, uma terça-feira. Com a emenda, os foliões poderão aproveitar o feriado prolongado de sábado a terça-feira. O segundo ponto facultativo com emenda será o Corpus Christi, no dia 30 de maio, uma quinta-feira. Com a emenda, será possível descansar de quinta-feira a domingo.

Veja abaixo a lista dos pontos facultativos nacionais em 2024:

Data Feriado Dia da semana 12 de fevereiro Carnaval segunda-feira 13 de fevereiro Carnaval terça-feira 14 de fevereiro Carnaval – Quarta-Feira de Cinzas quarta-feira 30 de maio Corpus Christi quinta-feira 28 de outubro Dia do Servidor Público segunda-feira

Feriados Locais

Além dos feriados nacionais, municípios e estados podem determinar em lei que pontos facultativos nacionais sejam feriados locais. Dessa forma, é possível que algumas regiões tenham mais feriados prolongados em 2024.

Por exemplo, o Carnaval e o Corpus Christi já são considerados pontos facultativos para os servidores públicos federais. Isso significa que os estados e municípios que adotarem essas datas como feriado local poderão desfrutar de dois feriados prolongados adicionais em 2024.

Outro exemplo é o Dia da Consciência Negra, que ocorre em 20 de novembro. No entanto, esse feriado não entra na lista de feriados nacionais, pois não é considerado nem feriado nem ponto facultativo nacional. Sua adoção como feriado depende de lei municipal ou estadual.

Aproveite as datas para um bom descanso

Em resumo, o ano de 2024 terá menos feriados prolongados em comparação com anos anteriores. Com apenas três feriados nacionais caindo em uma segunda ou sexta-feira, será necessário aproveitar ao máximo essas oportunidades de descanso. Além disso, os pontos facultativos nacionais, como o Carnaval e o Corpus Christi, também oferecem a possibilidade de emendar os dias e desfrutar de um período prolongado de folga.

Apesar da redução de feriados prolongados, é importante lembrar que municípios e estados podem determinar feriados locais, o que pode aumentar o número de oportunidades de descanso em algumas regiões. Portanto, fique atento às leis e decretos locais para aproveitar ao máximo os momentos de lazer e descanso em 2024.

Aproveite os feriados e pontos facultativos para relaxar, viajar ou passar tempo com a família e amigos. Lembre-se sempre de respeitar as medidas de segurança e saúde, garantindo um período de descanso tranquilo e seguro.