Ferrari vence qualificação para o Grande Prêmio de Las Vegas, mas penalidade para Sainz o deixa em 12º

Ferrari se recuperou de um primeiro dia desastroso do Grande Prêmio de Las Vegas com Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr.. varredura da qualificação de sexta à noite.

Só que isso não se traduz em uma largada de 1-2 na corrida de sábado à noite para os dois pilotos da Ferrari. Sainz está em um carro reserva porque sua Ferrari foi seriamente danificada quando ele atropelou a tampa de uma válvula de drenagem no treino de abertura da noite de quinta-feira.

Como ele precisava mudar para um carro reserva pelo resto do fim de semana, Sainz foi penalizado em 10 posições no grid de largada e, em vez disso, largará em 12º na noite de sábado. A Ferrari tentou argumentar contra a penalidade porque os danos ao carro foram causados ​​pela superfície da pista, mas a FIA não tinha nenhuma disposição em suas regras para conceder uma exceção.

Após a qualificação, Sainz estava lutando para equilibrar o carisma da primeira visita da F1 a Las Vegas em 41 anos e os danos ao elemento esportivo do maior espetáculo do calendário de 22 corridas da categoria.

A F1 e a proprietária Liberty Media gastaram US$ 500 milhões na corrida que usa a Strip e incorpora vários marcos de Las Vegas. É a corrida mais cara da temporada e a terceira etapa deste ano nos Estados Unidos, mais do que qualquer outro país.

“Acho que precisamos aprender a separar as coisas e há o esporte e há o show, e você pode ter ambos em uma boa combinação”, disse Sainz, que destacou a cerimônia de abertura de quarta-feira à noite e os muitos eventos repletos de celebridades em cassinos e restaurantes tem sido uma parte importante da semana.

“Mas vejo a corrida como uma oportunidade muito boa para a F1 e acho que a F1 é uma coisa boa estar em Las Vegas e estou gostando de vir para Las Vegas. Acho que foi uma oportunidade muito boa de me afirmar como esporte e de abrir Vegas com uma imagem muito boa e atraindo todos. Mas tenho pessoas que nunca compareceram a uma corrida me perguntando por que recebi uma penalidade pelo que aconteceu .”

Leclerc disse que as críticas ao desastroso dia de abertura o entristeceram. O treino foi interrompido nove minutos após o início da primeira sessão para que os oficiais da pista consertassem todas as tampas das válvulas que precisavam de atenção, o segundo treino começou com 2 horas e meia de atraso às 2h30 e durou até as 4h, e os fãs foram obrigados a sair antes do segundo treino.

Ele sentiu que a sessão de qualificação que negou a Max Verstappen a 12ª pole da temporada ajudaria a melhorar as atitudes em relação ao evento.

“Fiquei triste ontem ao ver quantas críticas houve na pista. É claro que não foi bom o suficiente, mas não devemos esquecer quanto trabalho houve para muitas, muitas pessoas fazerem isso funcionar e acho que parece incrível”, disse Leclerc. “Eu realmente espero que tenhamos uma corrida emocionante para realmente mostrar o que é a Fórmula 1. Ontem foi obviamente um começo muito ruim, mas acho que é um local incrível.”

Depois de conquistar a pole, a imagem de Leclerc foi transmitida no The Sphere, que tem vista para o circuito urbano de 6,2 quilômetros que utiliza grande parte da Strip.

Max Verstappen, que busca a 18ª vitória da temporada na noite de sábado, classificou-se em terceiro pela Red Bull. Ele tem criticado o evento desde antes mesmo de chegar, porque acredita que a F1 colocou muita ênfase no valor de entretenimento da corrida de Las Vegas.

Ele também pediu uma mudança nas regras da FIA para garantir que os pilotos não sejam penalizados por incidentes como o acidente de quinta-feira.

“As regras têm que mudar, é a mesma coisa se você for eliminado ou sofrer um grande acidente”, disse Verstappen. “Essas coisas deveriam ser levadas em consideração. Acho que é muito duro para Carlos.”

Verstappen também criticou o circuito de 17 curvas com uma analogia do futebol: “Mônaco, acho que é a Liga dos Campeões (nível). Esta é a Liga Nacional.”

George Russell foi o quarto colocado pela Mercedes e seguido por Pierre Gasly da Alpine. Os companheiros de equipe da Williams, Alex Albon e Logan Sargeant, foram sexto e sétimo e foi o melhor esforço de qualificação da temporada para o estreante americano Sargeant.

Sargeant, após a melhor classificação de sua carreira, disse que a F1 se recuperou do primeiro treino fracassado e estava fazendo um bom show.

“Acho que hoje foi um grande sucesso em termos de Grande Prêmio”, disse o nativo da Flórida. “Acho que essas coisas acontecem. Obviamente, não é o ideal, mas claramente houve uma boa reação. Tivemos três sessões muito boas e pessoalmente acho que haverá ótimas corridas nesta pista.”

Lewis Hamilton, Sergio Perez e os pilotos da McLaren Lando Norris e o estreante Oscar Piastri foram eliminados na primeira rodada.