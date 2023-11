Filho de Kim Zolciak e Kroy Biermann chama a polícia após briga explosiva

Mais problemas para Kim Zolciak dar Kroy Biermann em seu terrível divórcio, quando as coisas ficaram tão ruins durante uma briga em casa, seu próprio filho teve que chamar a polícia.

Fontes policiais disseram ao TMZ que os policiais receberam uma ligação para a mansão do casal na Geórgia na noite de segunda-feira para uma disputa doméstica verbal. Ao todo, três policiais e um supervisor chegaram para tentar resolver as coisas com Kim e Kroy.