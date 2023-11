Filho de ‘mãe adolescente’ Jenelle Evans hospitalizado, sob cuidados do CPS após nova tentativa de fuga

Fontes com conhecimento direto nos dizem que o filho de 14 anos de Jenelle fugiu da casa de sua avó no sábado e só foi encontrado às 23h45 de domingo. Jace já havia fugido da casa de Jenelle várias vezes e foi colocado sob os cuidados da mãe de Jenelle, Bárbara .

Fugir se tornou uma tendência para Jace… como informamos, esta é pelo menos a quarta vez que ele foge de casa… incluindo a época em setembro, quando ele saiu pela janela no mesmo dia, o marido de Jenelle, David Eason é acusado de agredindo-o .

Lembre-se… Jace passou a maior parte de sua infância sob os cuidados de Bárbara, mas Jenelle recuperou a custódia no início deste ano, apenas para ele fugir de casa várias vezes e acabar na casa de Bárbara novamente.

Nossas fontes dizem que os funcionários do CPS estão exasperados com o caso – eles estão preocupados com Jace, mas nesta fase, se ele tiver mais problemas, poderá acabar em um centro de detenção juvenil.