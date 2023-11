Filho de Susan Sarandon pede que as redes sociais parem de mostrar os seios da mãe

O filho de Susan Sarandon agradeceu aos apoiadores de sua mãe após seu polêmico discurso Israel-Palestina, mas uma coisa o está realmente incomodando… o maldito vídeo mostrado de seus seios nas redes sociais.

Miles Robbins postou uma mensagem no X, abordando o problema que ele tem com os seios de Susan ofuscando a mensagem que ela está tentando enviar sobre a guerra Israel-Hamas. O Hamas governa os palestinos na Faixa de Gaza.



Reproduzir conteúdo de vídeo





Robbins disse: “Ok, estou muito grato por ver pessoas no Twitter defendendo minha mãe em meio a uma nova era de lista negra macarthista, mas você pode POR FAVOR parar de usar o clipe dela arrumando o cabelo com as buzinas para fora?”

No clipe de 12 segundos, a atriz está sentada em uma cadeira usando um sutiã que mal cobre seus seios, com um apoiador do X comentando: “Susan Sarandon é intransigente e absolutamente próspera”.

Outro defensor disse: “Do River ao Ds, você nunca censurará os shakers de Susan Sarandon”.

Recentemente, Susan se meteu em maus lençóis depois de falar em um comício pró-Palestina em Nova York, dizendo: “Há muitas pessoas com medo de ser judia neste momento, e estão experimentando o gostinho de como é ser um judeu. Muçulmano neste país.”

Seus agentes na United Talent Agency ficaram tão irritados com suas declarações que a abandonaram.