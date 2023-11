Filho de Tiger Woods, Charlie, vence campeonato de golfe do ensino médio

A camiseta claramente não fica longe do verde na família Woods… porque Tigre filho Charlie acabou de ajudar sua escola a ganhar um campeonato de golfe!!

O calouro de 14 anos competiu ao lado de outros quatro pelo time masculino da Benjamin School no campeonato estadual FHSAA Classe A da Flórida esta semana… e com suas duas pontuações de 78 e 76, ele ajudou seu time a levantar o cobiçado troféu na tarde de quarta-feira .

A equipe de Charlie Woods venceu o @FHSAA Campeonato Estadual diante do Tigre 🔥🐅 (📸 Postagem Palm Beach) pic.twitter.com/jk3R9nNB5v

Charlie terminou em quarto lugar entre cinco em sua equipe… e empatou em 26º lugar geral no torneio. Papai esteve no local durante toda a semana – torcendo por seu filho durante toda a competição.

Além de conquistar a medalha do título, Charlie também teve um dos melhores destaques da semana… acertando um chip longo que provocou um soco bem parecido com o de um tigre no adolescente.