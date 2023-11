FIMCA e Metropolitana divulgam resultado

O Grupo Educacional Aparício Carvalho, por meio do Centro Universitário Aparício Carvalho (FIMCA) e da Faculdade Metropolitana, localizados em Porto Velho, Rondônia, promoveu a realização de um processo seletivo unificado para as duas instituições.

Os candidatos inscritos puderam concorrer às vagas para o curso de Medicina da FIMCA e da Metropolitana. Na última sexta-feira (03), por sua vez, o resultado do Vestibular de Medicina Unificado foi divulgado.

Assim, para que você possa acessar o resultado e entender quais deverão ser os seus próximos passos, separamos um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da FIMCA e da Metropolitana. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina Unificado: resultado foi divulgado

Na última sexta-feira, 03 de novembro, o resultado preliminar do Vestibular de Medicina unificado da FIMCA e da Metropolitana foi divulgado.

Dessa maneira, todos os candidatos já podem acessar a lista de classificação geral, disponibilizada em formato PDF no site da FIMCA.

O resultado foi divulgado em somente uma versão para as duas versões (FIMCA e Metropolitana). O documento inclui o nome dos participantes aprovados e que já podem realizar os procedimentos de matrícula na instituição escolhida.

Porém, devemos ressaltar que as instituições ainda podem realizar mudanças no resultado, uma vez que a versão publicada é preliminar. Além disso, todos os candidatos podem enviar recursos quanto ao resultado. Por fim, após a análise dos recursos, o resultado definitivo do Vestibular de Medicina Unificado será divulgado nesta terça-feira, dia 07 de novembro.

Ficou com alguma dúvida sobre a divulgação do resultado preliminar? Então acesse o edital do Vestibular de Medicina Unificado e consulte mais informações sobre o processo seletivo



Vestibular de Medicina Unificado: funcionamento do processo seletivo

No momento da inscrição, os candidatos deveriam optar por uma instituição de interesse (FIMCA ou Metropolitana) e por modalidade de participação. As opções disponibilizadas para esta edição do Vestibular de Medicina Unificado eram as seguintes: vestibular online, prova presencial ou uso da nota do ENEM.

A modalidade “uso da nota do ENEM” não previa a realização de nenhum tipo de prova, uma vez que a seleção seria realizada meio da avaliação da nota obtida no ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, entre os anos de 2017 e 2022. Os candidatos que optassem por essa modalidade deveriam, durante a inscrição, indicar ano e o número de inscrição do ENEM e a pontuação.

Porém, é importante destacar que os candidatos com média geral inferior a 450 pontos na prova do ENEM não puderam participar do processo seletivo por meio dessa modalidade.

Os estudantes também poderiam participar do Vestibular de Medicina Unificado por meio da modalidade “prova”. Neste caso, era possível realizar o exame em duas modalidades diferentes: online e presencial.

As provas foram aplicadas no dia 22 de outubro e continham 60 questões de múltipla escolha (objetivas). As perguntas foram distribuídas entre as seguintes áreas:

Linguagens, códigos e suas tecnologias;

Matemática e suas tecnologias;

Ciências da Natureza e suas tecnologias;

Ciências Humanas e suas tecnologias.

Além disso, os candidatos também deveriam escrever uma redação de tipo dissertativo-argumentativo a partir do tema proposto pela banca examinadora.

Por fim, é muito importante destacar que todos os candidatos que obtiverem nota zero na prova de redação serão eliminados do processo seletivo da FIMCA e da Metropolitana.

Vestibular de Medicina Unificado: oferta de vagas

Nesta edição do Vestibular de Medicina Unificado, a FIMCA e a Metropolitana estão oferecendo 180 vagas para o curso de Medicina. Confira a distribuição das vagas a seguir:

FIMCA:

Vestibular (prova online ou remota): 40 vagas;

Uso da nota do ENEM: 40 vagas.

Metropolitana:

Vestibular (prova online ou remota): 50 vagas;

Uso da nota do ENEM: 50 vagas.

Todos os candidatos aprovados no processo seletivo irão ingressar na instituição escolhida no primeiro semestre letivo de 2024.