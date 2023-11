Fique atento: INSS liga para segurados para antecipar perícia

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) visa garantir a proteção social dos cidadãos brasileiros. Uma das formas de acesso aos benefícios é através da realização de exames médicos presenciais.

No entanto, devido à alta demanda e ao longo tempo de espera, o INSS implementou um programa de antecipação de perícias médicas para agilizar o processo de concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para pessoa com deficiência.

Neste artigo, você encontrará todas as informações necessárias para antecipar o agendamento de exame presencial do INSS e garantir uma avaliação mais rápida.

Como saber se o agendamento foi antecipado

Para verificar se o seu agendamento de exame presencial foi antecipado, existem algumas opções disponíveis:

Acesse o Meu INSS: O aplicativo Meu INSS é uma plataforma online que permite aos cidadãos brasileiros acessar diversos serviços relacionados à Previdência Social. Basta fazer o login no aplicativo e clicar em “Consultar Pedidos” e depois em “Detalhar” para verificar se o seu agendamento foi antecipado. Entre em contato com a Central 135: Você também pode ligar gratuitamente para a Central 135, de segunda a sábado, das 7h às 22h, e obter informações sobre o seu agendamento. Verifique suas notificações: O INSS pode entrar em contato através do aplicativo Meu INSS, do telefone da Central 135, do e-mail O INSS pode entrar em contato através do aplicativo Meu INSS, do telefone da Central 135, do e-mail noreply@inss.gov.br , ou por SMS através dos números 29230, 27030 e 92716. Fique atento às notificações recebidas.

Importância da antecipação de perícias médicas

A antecipação de perícias médicas é uma medida adotada pelo INSS para atender de forma mais rápida e eficiente os cidadãos que aguardam há mais de 100 dias pelo exame necessário para a concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para pessoa com deficiência.

Essa ação visa reduzir o tempo de espera e garantir o acesso aos benefícios de forma mais ágil. No entanto, apesar dos esforços do INSS, muitas pessoas têm deixado de comparecer às perícias médicas após o agendamento.



Você também pode gostar:

É importante ressaltar que o não comparecimento pode implicar na desistência ou indeferimento do pedido. Portanto, é fundamental estar atento às notificações e comparecer à avaliação pericial no dia e horário agendados.

Documentos necessários para a avaliação pericial presencial

Ao comparecer à avaliação pericial presencial, é essencial levar os documentos que possam auxiliar o perito na análise do seu caso. Alguns dos documentos que podem ser solicitados incluem:

Atestados médicos

Resultados de exames

Laudos médicos

Receitas

Documento de identificação com foto

Apresentar todos esses documentos é fundamental para que o perito possa avaliar corretamente a sua situação e conceder o benefício ao qual você tem direito. Portanto, certifique-se de reunir todos os documentos necessários antes da avaliação pericial.

Como obter o resultado da perícia

Após a realização da perícia médica, o resultado estará disponível online a partir das 21 horas do dia em que o atendimento foi realizado. No entanto, caso o resultado não esteja disponível dentro desse prazo, é possível entrar em contato com a Central 135 para obter mais informações.

É importante ressaltar que a antecipação de perícias médicas faz parte do Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social (PEFPS), que tem como objetivo trazer todos os agendamentos para o prazo legal.

Portanto, é fundamental acompanhar o andamento do seu processo e estar atento às notificações do INSS.

Quem tem direito ao BPC

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é destinado a pessoas com deficiência que possuem uma renda familiar de até ¼ do salário-mínimo per capita, calculada com base nas informações do Cadastro Único (CadÚnico). O valor do benefício é equivalente a um salário mínimo nacional.

É importante destacar que não é necessário ter contribuído para o INSS para receber o benefício. No entanto, o segurado não tem direito ao 13º salário e o benefício não é revertido em pensão por morte.

Mantenha seus dados atualizados

Para agilizar os serviços e benefícios previdenciários, é fundamental manter seus dados atualizados. Alterações de endereço, e-mail, número de telefone, nome ou atividade devem ser informadas ao INSS por meio da Central de Atendimento telefônico 135, ou do site Meu INSS.

Manter os dados em dia é essencial para garantir um contato mais eficiente com o INSS, quando necessário, e evitar problemas futuros no processo de concessão de benefícios.

Ademais, a antecipação de perícias médicas pelo INSS é uma medida importante para agilizar o processo de concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para pessoa com deficiência. Através do aplicativo Meu INSS ou da Central 135, é possível verificar se o seu agendamento foi antecipado e obter informações sobre a avaliação pericial presencial.

É fundamental comparecer à perícia médica no dia e horário agendados, levando todos os documentos necessários para auxiliar o perito na análise do seu caso. O não comparecimento pode implicar na desistência ou indeferimento do pedido.

Mantenha seus dados atualizados para garantir um contato mais eficiente com o INSS. Acompanhe o andamento do seu processo e esteja atento às notificações recebidas. O INSS está trabalhando para reduzir a fila de espera e garantir o acesso aos benefícios de forma mais ágil.

Se você possui direito ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), não deixe de antecipar o agendamento de exame presencial e garantir uma avaliação mais rápida. O INSS está à disposição para auxiliar e orientar os cidadãos brasileiros em relação aos benefícios previdenciários.