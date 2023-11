Fisk CONTRATA funcionários em SP, RJ, GO e PE; Se inscreva!

A Fisk, instituição que se destaca no ensino de idiomas ao redor do país, realizando atividades de apoio à educação, está contratando novos colaboradores para compor a sua equipe. Desse modo, antes de falar mais sobre, confira quais são os cargos disponíveis e suas respectivas localidades:

Professor (a) de Inglês – Rio de Janeiro – RJ – Língua Estrangeira – Inglês;

Secretária (o) – (Curso De Inglês) – Rio de Janeiro – RJ – Secretariado;

Assistente Comercial – Leme – SP – Atendimento;

Recepcionista – Rio Verde – GO – Recepção;

Auxiliar Administrativo – Rio Verde – GO – Administração Geral: Execução das atividades administrativas da empresa, desenvolvendo os processos de controles e arquivamento de documentos. Elaboração e digitação de documentos. Elaboração e alimentação de planilhas de controle interno.

Consultor (a) Comercial – Rio Verde – GO – Atendimento: Atendimento presencial e online, estratégias de marketing, prospecção de clientes, agendamento;

Professor (a) de Espanhol – Ribeirão Pires – SP – Língua Estrangeira: Espanhol: Profissional responsável por ministrar aulas de espanhol, conforme metodologia da escola. Aplicar provas e toda a rotina da função.

Atendente de Secretaria Escolar – Recife – PE – Administração Escolar, Pedagogia.

Mais sobre a Fisk

Falando mais sobre a Fisk, vale frisar que a instituição conta com cursos dinâmicos, professores atualizados e método de ensino moderno e inovador, além de toda a estrutura de apoio aos alunos e franqueados. Atualmente possui cerca de 1.000 unidades em funcionamento espalhadas por todos os estados e pelas principais cidades brasileiras, além de unidades em Angola, Argentina, Japão, Paraguai e Bolívia.

Com metodologia própria, a Fisk oferece cursos de inglês, espanhol, português para brasileiros, informática e cursos profissionalizantes. Isso sem falar que também promove intercâmbios para o Canadá e aplica exames de certificações internacionais como TOEIC®, TOEFL® ITP e TOEFL® iBT.

Além disso, é a única franqueadora da área de educação que recebeu duas vezes o título de Franqueadora do Ano da Associação Brasileira de Franquias (ABF). São mais de 15 milhões de pessoas que já estudaram na Fisk e a consagraram como um dos maiores centros de ensino do mundo.

Como se candidatar?

Agora que as vagas da FISK já foram expostas, você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (benefícios, horário de trabalho, modelo de contratação e etc.) com atenção e se candidatar.



Você também pode gostar:

Se você estiver interessado em ficar sabendo das vagas de empregos disponíveis pelo Brasil e das principais notícias do território nacional, tudo o que você precisa fazer é só ficar de olho no nosso site!