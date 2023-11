Floyd Mayweather anuncia revanche com John Gotti III no fim de semana do Super Bowl em Las Vegas

Parece que Floyd Mayweather e John Gotti III irão controlá-lo.

De acordo com Mayweather em sua página do Instagram, a revanche entre o invicto, ex-campeão mundial de boxe e veterano profissional de MMA com seis lutas acontecerá no fim de semana do Super Bowl em Las Vegas – cidade-sede do jogo do campeonato da NFL de 2024, que está previsto para fevereiro. 11 no Estádio Allegiant. Nenhum detalhe adicional foi dado no anúncio.

Os dois lutadores disputaram uma luta de exibição em junho, onde as coisas terminaram de forma caótica. No sexto round de um caso um tanto esquecível, a energia furiosa entre Mayweather e Gotti transbordou em confusão quando o árbitro Kenny Bayless interrompeu a luta, o que levou Gotti a continuar a enfrentar Mayweather e ambos os lados entrando no ringue para uma luta corpo a corpo feia. .

Desde que perdeu sua primeira luta de MMA para a promoção regional CES da Nova Inglaterra em outubro de 2020, Gotti conquistou duas vitórias no boxe antes de enfrentar Mayweather.

“Money” competiu exclusivamente em lutas de exibição desde que melhorou seu recorde profissional para 50-0 com uma vitória por paralisação sobre o atual lutador do UFC Conor McGregor em 2017 – que inclui lutas com Logan Paul e Deji.