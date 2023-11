Floyd Mayweather revanche John Gotti III em Las Vegas durante a semana do Super Bowl

Floyd Mayweather está voltando ao ringue de boxe para cuidar de alguns assuntos inacabados… o lendário lutador está enfrentando João Gotti III em Las Vegas no fim de semana do Super Bowl em fevereiro, uma revanche da luta de 23 que terminou em caos!

TMZ Esportes Foi informado que o evento acontecerá próximo ao Super Domingo (11 de fevereiro em Sin City) e será encabeçado por Mayweather, de 46 anos, vs. Gotti III, 31 anos.

Floyd, 50-0, é um dos maiores lutadores que já calçou um par de luvas. Gotti III, neto do lendário chefe do crime da família Gambino, João Gottioriginalmente era lutador de MMA (5-1), mas acabou entrando no boxe (2-0).