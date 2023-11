Fluminense conquista primeira Copa Libertadores após derrotar o Boca Juniors no total

FO luminense, comandado pelo ex-Madrid Marcelo, conquistou sua primeira Copa Libertadores na prorrogação em uma final feia e mal disputada contra o Boca Juniors, que manterá o sonho de La Sptima, deixando o Independiente como o time mais vencedor (sete) no Sul América. A final foi decidida aos 98 minutos com gol de Kennedy.

O Fluminense quis jogar desde o início. O Boca, por outro lado, queria ver os minutos passarem.

O Boca deixou passar os minutos do primeiro tempo e viu aquele gol. Eles fizeram alguns avanços interessantes, mas seu plano de jogo foi interrompido aos 36 minutos com o 13º gol do veterano atacante argentino Germán Canojogador quase anônimo da Argentina, que sai como artilheiro da Copa (13 gols), algo que ninguém havia conseguido no Libertadores neste século.

Kennedy marcou um cabeceamento fenomenal

Com 0 a 1, o jogo mal foi disputado até o intervalo. Os veteranos do Flu ficaram mais na quadra do que jogando, enquanto isso, veterano Felipe Melo liderou até ser substituído aos 51 minutos.

O segundo tempo foi outra coisa em atitude, mas o Boca não conseguiu jogar. Por nem ter bola, quando a bola estava em jogo o Flu dominou tanto defensivamente quanto ofensivamente. Boca era o sonho do sétimo Libertadores troféu estava indo pelos esgotos de Estádio do Maracanã.

A partida foi para tempo extra (Marcelo já havia sido substituído anteriormente), embora Diogo Barbosa tenha tido chance para o Flu no último segundo dos acréscimos. E na prorrogação, o Boca, que conquistou a vitória na Copa nos pênaltis, parecia ter um plano claro.

Outra vez, A Flu tomou a iniciativa. E então veio o gol de John Kennedy aos 98 minutos. E assim foi o fim do jogo, embora ainda faltassem 20 minutos… e o próprio Kennedy foi expulso por uma dobradinha absurda, mas justa. cartão amarelo após comemorar com a torcida.