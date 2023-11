Foi HACKEADO no Instagram? Resolva o problema

No fim do ano passado, surgiu uma ferramenta do Instagram que auxilia os usuários que tiveram suas contas invadidas. A adição de uma camada extra de proteção veio em um momento oportuno.

De acordo com estudos realizados no setor, somente no primeiro semestre de 2022, foram reportados 388 incidentes envolvendo invasões de contas do Instagram. Esses números não consideraram casos não notificados e, certamente, aumentaram de uns meses para cá.

O que fazer se a conta do Instagram foi hackeada?

Na maioria das situações, os infratores usam a plataforma para tentar comercializar produtos a preços abaixo do mercado. Eles fingem que são proprietários da conta invadida, ou mesmo, solicitam depósitos em dinheiro.

Se você se encontra na situação de ter sua conta comprometida, esteja atento às orientações que forneceremos para recuperar seu perfil por meio da ferramenta do próprio Instagram. Além disso, saiba como reforçar a segurança de sua página para evitar futuros inconvenientes.

Passo a passo

O primeiro passo que alguém cuja conta no Instagram tenha sido invadida deve seguir é acessar o site oficial, seja por um computador ou dispositivo móvel. Posteriormente, é necessário preencher um breve formulário inicial.

Ao entrar no site, o usuário se deparará com a pergunta “Por que você não consegue acessar sua conta?”. Abaixo dessa questão, a pessoa deve selecionar uma das seguintes opções relacionadas à natureza do problema:

Minha conta foi alvo de invasão;

Esqueci minha senha;

O código de acesso foi enviado para um número de telefone ou email ao qual não tenho acesso;

Alguém utilizou meu nome, imagens ou informações para criar uma nova conta;

Minha conta foi desativada;

Outros motivos.



Para recuperar o perfil, o usuário deve seguir as instruções específicas de acordo com a opção marcada entre as mencionadas acima.

Embora ainda não seja viável enviar uma mensagem direta para o Instagram a fim de denunciar um perfil suspeito, a empresa está testando novos métodos para facilitar essa notificação. Enquanto isso, o Instagram passou a permitir, em algumas contas, que amigos confirmem a identidade da pessoa que teve sua conta invadida para auxiliar na recuperação do perfil. Nesse caso, o usuário pode optar por ter dois amigos verificando sua identidade, certificando-se de que o solicitante é realmente o proprietário da conta.

Como aumentar a segurança da conta?

Quanto a aumentar a segurança de sua conta, o mundo das redes sociais continua em constante evolução. Então, como é compreensível, existem diversas situações imprevisíveis e fora de nosso controle, principalmente quando enfrentamos ameaças de hackers. No entanto, apresentaremos a seguir maneiras de reduzir significativamente as chances de sua conta ser invadida:

Utilize senhas robustas como medida de segurança primordial

Evite recorrer a datas de aniversário, combinações simplórias ou associações evidentes, como o nome de seu animal de estimação. Em vez disso, faça uso de números, caracteres especiais, letras maiúsculas e minúsculas. É fundamental não empregar a mesma senha em todos os seus aplicativos.

O risco de ter todas as senhas descobertas é considerável. Caso tenha dificuldades para memorizá-las, anote-as em um local seguro, mas evite fazê-lo no celular. Adicionalmente, evite a opção de salvar senhas para login automático, uma vez que com o dispositivo desbloqueado, qualquer pessoa pode acessar suas informações.

Autenticação em dois fatores

Uma medida relevante para reforçar a segurança em suas redes sociais, incluindo o Instagram, é habilitar a autenticação em dois fatores, também conhecida como verificação em duas etapas. Siga estas etapas para ativá-la:

Acesse sua conta no Instagram;

Acesse sua tela de perfil;

Toque nos três traços no canto superior direito;

Siga as etapas subsequentes, selecionando as opções “Configurações” > “Segurança” > “Autenticação de dois fatores”.

Nessa última etapa, você poderá optar por uma das três opções de verificação, além dos códigos de reserva adicionais: SMS, WhatsApp ou aplicativos de autenticação. Basta selecionar a alternativa desejada e seguir as orientações específicas do Instagram para implementar a opção escolhida.

Algo importante disponibilizado no Instagram é a exibição mais ampla do selo de verificação azul. Agora, ele aparecerá em mais locais, incluindo stories e mensagens diretas (DMs). Isso visa possibilitar que os usuários identifiquem rapidamente se estão interagindo com o perfil autêntico, conferindo maior autenticidade à conta.

Além disso, o Instagram lançou recentemente, diversas atualizações, como o recurso “Sua Vez”, que permite indicar amigos para participar de desafios indicados pelo adesivo “passar adiante”. Outra novidade são as notas nas DMs, que permitem publicar mensagens curtas de até 60 caracteres, visíveis por 24 horas. Você pode escolher compartilhá-las com todos os seguidores ou apenas com os melhores amigos.