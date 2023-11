Formato do Billboard Music Awards 2023: Como será a cerimônia de premiação agora?

Tele 2023 Billboard Music Awards (BBMAs) estão introduzindo um formato único, mudando para um evento totalmente online, com apresentações e celebrações de premiações acontecendo em vários locais do mundo, sob medida para cada artista.

Os BBMAs se distinguem por serem orientados por dados, contando apenas com as métricas de desempenho dos artistas nas paradas da Billboard – como vendas de álbuns e músicas digitais, airplay de rádio, streaming e engajamento social – para determinar os vencedores.

Uma colaboração nova e inovadora

A abordagem inovadora deste ano permite música fãs para testemunhar performances e vencedores através dos canais sociais do BBMAs e da Billboard, ou assistindo ao show completo em bbmas.watch em 19 de novembro.

Uma colaboração inovadora entre BBMAs e a iniciativa “Fans First” do Spotify permite que fãs dedicados, que contribuíram para o sucesso de seus artistas favoritos nas paradas por meio de streaming, recebam ingressos dourados. Esses ingressos dão acesso à apresentação do artista escolhido durante a cerimônia de premiação.

O evento apresenta nove novas categorias, incluindo quatro para K-pop e duas para Afrobeats, junto com reconhecimentos para o melhor compositor do Hot 100, o melhor produtor do Hot 100 e a melhor dupla/grupo de rock.

O vídeo da Billboard Explica investiga a cerimônia renovada, enfatizando a natureza online do evento e os esforços de colaboração com o Spotify para envolver os fãs. Os BBMAs prometem uma experiência imersiva para os fãs, redefinindo os formatos tradicionais de premiações ao adotar uma abordagem digital global.

“O novo conceito repercutiu tanto nas equipes de artistas quanto na comunidade criativa, pois permite uma flexibilidade sem precedentes para uma apresentação de premiação”, disse Alexi Mazareas, vice-presidente de programação e desenvolvimento do DCP.

“Não estando restritos a um único palco ou local, abordamos cada apresentação como uma folha em branco onde podemos colaborar com artistas para criar algo totalmente único e trazer membros da equipe criativa com curadoria específica para executar essa visão.

“Estamos fazendo parceria com os melhores diretores criativos, coreógrafos de renome mundial e, claro, com a equipe criativa de cada artista para tornar cada uma dessas apresentações realmente especial.

“As produções acontecerão em todo o mundo, em vários locais, cada um com sua própria visão e identidade”.