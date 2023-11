Forno de Minas ABRE VAGAS de EMPREGO em importante região

A Forno de Minas, empresa fundada há pouco mais de 30 anos, que tornou-se a marca líder em venda de Pães de Queijo no Brasil, com uma receita que começou com a Dona Dalva em Minas Gerais, está com ótimas vagas abertas. Sendo assim, antes de falar mais sobre, verifique quais são os cargos disponíveis:

Analista de Segurança da Informação – Contagem – MG e Híbrido – Efetivo: Análise de Vulnerabilidades; Implementação e Manutenção de Políticas de Segurança; Monitoramento de Incidentes de Segurança. Gestão de Identidade e Acesso; Treinamento e Conscientização;

Auxiliar de Manutenção -Contagem – MG – Efetivo;

Eletricista Predial – Contagem – MG – Efetivo;

Estágio Nível Superior – Planejamento e Controle de Produção – Contagem – MG – Estágio;

Mecânico (a) de Manutenção PL – Contagem – MG – Efetivo;

Operador (a) de Produção – Contagem – MG – Banco de talentos;

Promotor (a) de Vendas – Contagem – MG – Efetivo: Reposição produtos e abastecimento da área de vendas;

Verificação da data de validade dos produtos; Acompanhamento de estoque; Realizar e implantar layout dos produtos e materiais de merchandising;

Promotor (a) de Vendas – Guarulhos – SP – Efetivo;

Promotor (a) de Vendas – Campinas – SP – Efetivo;

Promotor (a) de Vendas – Campinas – SP – Efetivo;

Supervisor (a) P&D – Conceição do Pará – MG – Efetivo: Supervisionar e responder pela equipe de P&D; Responder pelo planejamento e supervisão, administrando os recursos materiais e humanos, assegurando os padrões de qualidade, segurança alimentar e BPF (Boas Práticas de Fabricação). Acompanhar e orientar no desenvolvimento de novos produtos.

Mais sobre a Forno de Minas

Dando mais detalhes sobre a marca, é bacana frisar que a Forno de Minas consolidou-se quando se transferiu para uma área de 350 m², em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Em 1995, inaugurou a fabrica atual, localizada em um terreno de 24.000 metros quadrados, com 10.000 de área construída.

Já em 1999 o controle acionário foi vendido para uma empresa norte americana. Dez anos mais tarde os fundadores readquiriram a Forno de Minas. Nos dias de hoje, além do mercado nacional, a empresa exporta pães de queijo para os Estados Unidos, Canadá, Portugal e Uruguai.

Conheça alguns dos benefícios ofertados

Seguro de Vida;

PLR;

Plano de Saúde;

Plano Odontológico;

Cartão Farmácia;

Bolsa Ensino;

Desconto em Instituições de Ensino;

Estacionamento;

Refeição no Local;

Vale Alimentação;

Transporte (VT ou Ônibus Fretado);

Gympass.

Como se inscrever em um dos cargos?



Agora que já foi possível analisar quais são as vagas ofertadas, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página da Gupy. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

