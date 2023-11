Forró foi oficialmente reconhecido como uma Manifestação da Cultura Nacional

O Forró, um gênero musical profundamente enraizado no tecido cultural brasileiro, ganhou recentemente o reconhecimento oficial como uma manifestação da cultura nacional. Nesta matéria do Notícias Concursos mais detalhes do forró, como sua evolução e influência na sociedade brasileira.

O forró, um gênero musical emblemático do Nordeste, recebeu recentemente um reconhecimento significativo. A Lei 14.720, sancionada em 2023, oficializou o forró como uma manifestação legítima da cultura nacional brasileira. Esta é uma notícia monumental para todos os fãs e artistas de forró no Brasil e no mundo.

Contexto da Lei 14.720

A referida lei foi aprovada após uma votação final na Comissão de Educação (CE) em 3 de outubro de 2023. O Projeto de Lei (PL) 5.838/2019, que resultou na lei, foi relatado pela senadora Teresa Leitão (PT-PE). A oficialização do forró como parte integrante da cultura nacional é um movimento significativo na preservação e celebração da diversidade cultural do Brasil.

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

Em 2021, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) já havia declarado as matrizes tradicionais do forró como parte do Patrimônio Cultural do Brasil. Agora, com a sanção de um projeto de lei pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o forró é oficialmente reconhecido como uma manifestação da cultura nacional.

Reconhecimento Oficial

Em uma publicação recente no Diário Oficial da União, ficou oficializado que o Forró agora tem o status de uma manifestação da cultura nacional. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva endossou a Lei nº 14.720, que deu ao forró este reconhecimento.



Forró e Economia

Além de sua influência cultural, o forró também tem um impacto significativo na economia brasileira. O ritmo é frequentemente ouvido nas festas juninas, como as de Caruaru (PE) e Campina Grande (PB). Essas festas juninas não apenas celebram a cultura, mas também geram receita significativa para as regiões.

Origem do Forró

O forró surgiu na década de 1930, ganhando popularidade em todo o Brasil por volta dos anos 1950, graças ao poeta, cantor e compositor Luiz Gonzaga. Gonzaga estabeleceu o formato tradicional do trio de forró, consistindo de sanfona, zabumba e triângulo.

Evolução do Forró

Desde o seu nascimento cerca de sete décadas atrás, o forró passou por várias mudanças e adaptações. Nasceu da fusão de ritmos como baião, xaxado, coco, arrasta-pé e xote, e se tornou uma expressão autêntica da música brasileira.

Influências Notáveis

O forró foi eternizado por grandes nomes da música brasileira, como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Sivuca, Jackson do Pandeiro, Elba Ramalho e Alceu Valença.

O Forró hoje

Hoje, o forró continua sendo apreciado e celebrado em todo o país e além de suas fronteiras. Sua diversidade de estilos e letras poéticas ressoam com pessoas de todas as idades e de todas as camadas da sociedade. Surgiram novas interpretações do gênero sendo apresentadas por grupos como Falamansa, Mastruz com Leite e Barões da Pisadinha.

O Forró como Patrimônio Cultural

Em 2021, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) declarou as matrizes tradicionais do forró como Patrimônio Cultural do Brasil, reforçando a importância do forró na cultura brasileira.

Identidade cultural

Com o reconhecimento oficial do forró como uma manifestação da cultura nacional, a importância do forró na cultura brasileira é agora inegável. Ele continuará a desempenhar um papel crucial na definição da identidade cultural do Brasil.

Este marco na história do forró destaca o valor do gênero musical na cultura brasileira. A oficialização do forró é um passo importante para a preservação da rica e diversificada cultura brasileira, garantindo que ela seja amada e apreciada por gerações futuras.