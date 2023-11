Fortuna de Shohei Ohtani: Quanto ele está ganhando agora?

Shohei Ohtania dinâmica sensação do beisebol japonês, tornou-se um nome familiar na MLB, mostrando suas proezas como arremessador, defensor externo e rebatedor designado para o Anjos de Los Angeles. Com um patrimônio líquido de US$ 20 milhões, a jornada de Ohtani desde o Lutadores Hokkaido Nippon-Ham no Japão para os Angels em 2018 foi simplesmente notável, valendo-lhe o prestigiado prêmio de Estreante do Ano da Liga Americana em sua temporada de estreia na MLB.

Entre 2018 e 2022, Ohtani acumulou pouco menos de US$ 9,7 milhões em salário total, com notáveis ​​US$ 5,5 milhões em 2022. No entanto, a verdadeira reviravolta em sua narrativa financeira ocorreu antes da temporada de 2023, quando ele assinou um notável contrato de 1 ano. , contrato de US$ 30 milhões com os Angels. Infelizmente, Ohtani enfrentou um revés com uma ruptura no ligamento UCL em agosto de 2023, obscurecendo as perspectivas de sua iminente agência livre.

Quanto vale o contrato de Shohei Ohtani?

Antes de nos aprofundarmos no futuro financeiro de Ohtani, vamos explorar o impacto do seu recente contrato. A questão que se coloca é: quanto vale o contrato de Shohei Ohtani? Apesar do revés devido à lesão na UCL, esperava-se que Ohtani comandasse um contrato inovador de US$ 600 milhões por 12 anos, estabelecendo um novo marco na história da MLB. Para fins de contexto, o recorde atual é mantido por Mike TrutaO acordo de 2019 com os Angels, um acordo de 12 anos e US$ 426 milhões.

A incerteza em torno do futuro de Ohtani decorre das potenciais ramificações da lesão. Ele será submetido a uma cirurgia para reparar a UCL, possivelmente perdendo uma temporada inteira, ou optará por uma carreira apenas como batedor e defensor? Esta decisão irá, sem dúvida, moldar a trajetória dos seus ganhos futuros e impactar as negociações como agente livre.

OhtaniA jornada do beisebol começou com uma demonstração de talento excepcional durante seus anos de ensino médio, onde ele lançou uma bola rápida a 150 km / h com apenas 18 anos. Suas habilidades chamaram a atenção dos times da MLB, levando à sua eventual seleção pelo Lutadores Hokkaido Nippon-Ham no Japão. Apesar dos números médios inicialmente, o duplo papel de Ohtani como arremessador e defensor externo mostrou sua versatilidade e lhe rendeu uma vaga no All-Star Game durante seu tempo com os Fighters.

Quanto ele poderia ganhar com seu próximo contrato?

Enquanto Ohtani enfrenta sua lesão e a iminente agência livre, todos os olhos estão voltados para seu contrato para a temporada de 2024. As especulações abundam, com um agente sugerindo um acordo potencial de 12 anos no valor de US$ 600 milhões, enquanto a agência de contratos esportivos Spotrac projeta um valor de US$ 36,25 milhões por ano durante nove anos (US$ 326,3 milhões no total).

Além do diamante, os esforços fora de campo de Ohtani contribuem significativamente para sua situação financeira. A Forbes estima seus ganhos no ano em US$ 65 milhões, incluindo seu contrato de US$ 30 milhões e impressionantes US$ 35 milhões em acordos de patrocínio fora do campo. Isso coloca Ohtani no topo dos ganhadores da liga, superando valentes como Max Scherzer e Aaron Judge.

À medida que a narrativa de Shohei Ohtani se desenrola, os fãs aguardam ansiosamente seu retorno ao jogo, na esperança de que ele continue a desafiar as expectativas, quebrar recordes e gravar seu nome na história da MLB.