Francis Ngannou classificado em 10º lugar pelo WBC após derrota por decisão dividida para Tyson Fury

Apenas uma luta em sua carreira profissional no boxe e Francis Ngannou já alcançou o top 10 do ranking.

Após a derrota por decisão dividida para Tyson Fury em outubro, o ex-campeão dos pesos pesados ​​​​do UFC foi oficialmente classificado em 10º lugar pelo WBC em seu ranking atualizado divulgado na quarta-feira.

“Francis Ngannou fez um excelente trabalho ao eliminar o campeão WBC Heavyweight e o Conselho de Governadores do WBC concordou em classificá-lo como o número 10 na divisão Heavyweight”, disseram funcionários do WBC com o anúncio.

Durante a luta de 10 assaltos, Ngannou marcou o único knockdown depois de acertar Fury com um soco no terceiro assalto que fez “O Rei Cigano” cair na tela. Fury se levantou, mas foi uma reviravolta impressionante depois que Ngannou foi considerado um grande azarão antes da luta.

Foi uma luta de ida e volta, mas Fury conseguiu uma vitória por decisão dividida para manter seu recorde de invencibilidade intacto. Ele agora deve enfrentar Oleksandr Usyk em fevereiro para coroar o campeão indiscutível dos pesos pesados, com todos os títulos importantes em jogo nessa luta.

Fury é o atual campeão WBC, com Deontay Wilder em primeiro lugar e Anthony Joshua em segundo lugar geral. Você pode ver a classificação completa dos 10 primeiros abaixo:

Quanto a Ngannou, ele ainda está avaliando suas opções para o que vem a seguir, depois de quase chocar o mundo com seu desempenho contra Fury. Ele pediu uma revanche imediata com Fury, mas obviamente isso não acontecerá a seguir.

Também há rumores de que ele é um oponente em potencial para Wilder e Joshua, embora ambos devam competir em lutas separadas em um evento de boxe agendado na Arábia Saudita em dezembro.

Por enquanto, Ngannou pode desfrutar de sua classificação entre os 10 primeiros depois de uma dura batalha contra Fury em sua estreia, enquanto aguarda seu próximo desafio no boxe ou no MMA.