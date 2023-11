Francis Ngannou dá a Tyson Fury a mais rara homenagem após sua batalha de boxe em Riad

EUno mundo do boxe, Tyson Fury queixo de ferro é quase uma lenda tanto quanto Francisco Ngannou poder de soco está no MMA. O ‘Rei Cigano’ definitivamente não esperava o poder que vinha dos socos de Francis Ngannou, acredita-se que ele tenha subestimado o camaronês antes da luta. Para Francis, derrubar Tyson Fury no chão durante a partida foi algo inesperado para muitos, mas não para ele. Ele sabe o quão duros são seus socos e sabia que tinha a chance de acertar um bom golpe em Tyson Fury. O que ele não esperava era o queixo que Fury tem nele, o que tornou a luta ainda mais interessante para ele. Na opinião das pessoas, Ngannou realmente venceu aquela luta, mas os juízes marcaram a favor de Fury.

Mike Tyson e Francis Ngannou disparam contra Tyson Fury antes da luta

Semanas após o evento, Francis Ngannou tem falado a vários meios de comunicação sobre a luta em si. Falando no The Last Stand, Francis deu a Tyson uma rara honra ao dizer: “Fury dá socos muito bons. 10 onças. Acho que, até agora, ele é o melhor [hard hitter.] Eu era [feeling] muito bom. Quer dizer, eu assisti Fury muitas vezes, vi ele pegar uma mão forte, cair, inconsciente e depois voltar. Então eu sabia [I could knock him down]. eu estava esperando [more] porque eu estava olhando para ele, seus olhos estavam abertos, ele parecia estar totalmente consciente.”

Os ganhos de Francis Ngannou após lutar contra Tyson Fury

Outro aspecto desta luta foi o nível de sucesso financeiro que isto proporcionou a Francis Ngannou. Chocar o mundo da maneira como fez depois da luta foi uma grande força motriz para muitos anunciantes que queriam trabalhar com ele. Ngannou revelou recentemente que com o único dia de pagamento que recebeu daquela luta, ganhou mais do que em toda a sua carreira no MMA. Ngannou já lutou 20 vezes no UFC e venceu 17 delas. Todo o dinheiro somado dessas 20 lutas não foi suficiente para cobrir o que ele ganhou em uma única noite lutando contra o Fury. Embora nenhum número específico tenha sido divulgado naquela entrevista, já podemos imaginar que Ngannou ganhou oito dígitos entre o dinheiro de sua bolsa e as vendas de PPV.