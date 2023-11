Francis Ngannou está disposto a esperar até depois da luta de Usyk pela revanche de Tyson Fury

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZSports. com

Francisco Ngannou não está enviando sinais confusos… ele quer uma revanche com Fúria de Tyson próximo, e se isso significa esperar alguns meses até que o Rei Cigano lute Oleksandr Usykele disse TMZ Esportes é exatamente isso que ele fará!

A estrela dos esportes de combate de 37 anos juntou-se Michael Babcock no programa “TMZ Sports” (vai ao ar durante a semana em FS1) … onde os caras falaram sobre o futuro de Francis no ringue, agora que ele é a mercadoria mais quente do esporte.

“Eu estaria disposto a esperar [for Fury to fight Usyk]. Eu sei que eles vão lutar, eles já tinham contrato, então vão lutar em algum momento de fevereiro em vez de 23 de dezembro, o que é minha culpa”, disse Ngannou sorrindo… “Eu não deveria ter cortado ele. Ele teria lutado em 23 de dezembro e talvez teríamos recuado no início do próximo ano”.

Claro, Francis está se referindo ao corte que abriu na cabeça de Tyson… uma grande razão pela qual ele não será capaz de se virar e lutar em menos de 2 meses. O corte tem que cicatrizar.

Portanto, uma luta com Fury, exceto se a luta contra Usyk desmoronar completamente, não acontecerá até, no mínimo, meados de 2024.

enquanto isso, Antonio Josuéatravés de seu promotor Eddie Hearndisse que vai lutar contra o Predador na Arábia Saudita em 28 de dezembro. Perguntamos a Ngannou se ele estava interessado.

“Em primeiro lugar, é muito cedo. Em segundo lugar, meu foco, no que diz respeito ao boxe, é uma revanche com Tyson. Isso é o mais importante para mim agora, todo o resto no boxe vem depois”.

Além de AJ, Deontay Wilder dar José Parker são nomes que foram descartados como possíveis futuros adversários de Ngannou.

Tudo isso não significa necessariamente que Francis não lutará antes de Fury… ele simplesmente não lutará boxe. Lembre-se, Ngannou assinou contrato com o PFL (como lutador e presidente do PFL África).



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZSports. com

Na semana passada conversamos com o CEO da PFL Pedro Murray … que previu alguns dos planos da promoção para seu lutador superstar.

Também há muito mais com Francis… desde se ele acredita que Fury treinou para ele até como sua vida mudou desde a performance épica.