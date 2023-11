Francis Ngannou não vai apelar da derrota de Tyson Fury e prioriza revanche

Francis Ngannou não gostou do julgamento na Arábia Saudita, mas não pretende fazer uma reclamação formal.

O ex-campeão do UFC disse ao TMZ que não apelará da derrota para o rei do boxe peso pesado Tyson Fury após a luta em Riad no último sábado. Em sua estreia no boxe, Ngannou derrotou Fury no terceiro round e lutou com ele em uma luta competitiva antes de perder por decisão dividida.

Embora Ngannou tenha manifestado o seu descontentamento com os scorecards, ele duvida que um recurso seja bem sucedido.

“Para quem vou apelar? [The British Boxing Commission]?” Ngannou perguntou. “Eu não tenho chance. Acho que é apenas mais uma forma de humilhação.”

O desempenho de Ngannou em sua primeira luta de boxe foi tudo menos embaraçoso, pois ele levou o campeão linear dos pesos pesados ​​ao limite. Fãs, lutadores e a mídia entusiasmaram-se com Ngannou quase derrubando Fury enquanto ganhava um pagamento considerável no processo.

Atualmente contratado pelo PFL, não está claro se Ngannou retornará ao MMA, área onde já reinou como campeão dos pesos pesados ​​do UFC, ou continuará no boxe. A partir de agora, ele está inclinado a querer outra chance de Fury.

“A revanche é o que mais quero a seguir”, disse Ngannou. “No momento sinto que há muitas opções para mim, mas quero escolher com sabedoria e iria primeiro para a revanche.”

Fury supostamente enfrentará Oleksandr Usyk em uma luta que unificaria seus respectivos títulos de boxe. Os dois foram originalmente anunciados para lutar em dezembro, mas após uma quase derrota para Ngannou, não está claro quando Fury e Usyk irão realmente se enfrentar.

Ngannou está disposto a esperar pela revanche se o Fury-Usyk encontrar outro obstáculo.

“Meu melhor cenário no boxe é esperar por Fury”, disse Ngannou. “Se Usyk puder sair e me deixar lutar contra Fury, eu lutarei com Fury, então vou deixá-los fazer o que quiserem. Vou voltar, talvez fazer uma luta de MMA e voltar com algumas pessoas do boxe.

“Estou planejando lutar potencialmente duas vezes no próximo ano, [starting] talvez fevereiro ou março.”