Francis Ngannou: ‘Quem se importa’ com o que Dana White pensa da luta com Tyson Fury?

Francis Ngannou não está preocupado com o que Dana White pensa sobre sua derrota por decisão dividida para Tyson Fury. Mas ele também gostaria de saber o que o CEO do UFC tem a dizer.

Ngannou perdeu a batalha, mas pode ter vencido a guerra ao quase derrotar o campeão peso pesado Fury em sua primeira luta profissional no boxe no último sábado na Arábia Saudita. De todas as voltas de vitória que ele poderia dar, uma seria com seu ex-promotor, que o baniu do UFC depois que ele recusou uma nova oferta de contrato, provocando sua saída.

Em vez disso, Ngannou encolheu os ombros.

“Quem se importa?” o ex-campeão peso pesado do UFC disse na segunda-feira A hora do MMA. “Dana White sente o que sente. Pessoalmente, me sinto ótimo. Acho que você tem que enviar um convite a ele para poder perguntar a ele. Eu gostaria de saber também.”

Antes da luta de Ngannou com Fury, estava bem claro como White se sentia em relação à sua jogada. O executivo do UFC o acusou de evitar uma luta com o atual campeão dos pesos pesados ​​Jon Jones em favor de uma oposição mais fácil. White também opinou que Ngannou exagerou ao buscar uma “luta por dinheiro” com Fury e descartou “lutas de artifício” como algo abaixo do UFC – apesar de vários exemplos de destaque delas, como a curta passagem de CM Punk no octógono e a de James Toney. aparência do tempo.

Depois de superar enormemente as expectativas, Ngannou não tem certeza do que diria a White. Ele também não tem certeza se algo que fez mudaria a opinião do executivo.

“Temos que perguntar a ele, mas não sei”, disse Ngannou quando questionado se White estava feliz por ele. “Mas não tenho certeza, porque ele está jogando pedrinhas na minha direção, como se estivesse tentando me cutucar.”

Até agora, White não falou sobre a luta do último sábado, que validou a decisão sísmica de Ngannou de desocupar o título do UFC no auge de sua carreira. Ngannou zombou da afirmação de White de que ele buscava menos competição, uma afirmação que envelheceu muito mal à luz de seu desempenho.

“Sabemos que Dana é Dana”, disse Ngannou. “[Dana] disse o que Dana disse, o que na maioria das vezes não significa nada. Mas sim, como um lutador menor, como Tyson Fury? Ele estava certo. Isso é o que eu queria.”

White não foi o único a atirar pedras à escolha de Ngannou. Vários lutadores aderiram ao movimento, incluindo Jones, que repetiu o argumento do executivo do UFC logo após assinar novamente com a promoção. Jones ficou afastado por três anos em uma disputa sobre remuneração que foi desencadeada por uma possível luta contra Ngannou.

“Mas você tem que entender”, explicou Ngannou. “Dana tem poder sobre muitos lutadores. Muitos deles só estão ali para agradar o patrão. Eles não têm personalidade própria, não têm identidade própria, então só querem se encaixar em alguma coisa, e você não pode culpá-los.

“Custa muito e é preciso muito para se levantar e dizer o que você pensa, e algumas pessoas simplesmente não conseguem. Algumas pessoas simplesmente se transformam em fantoches. Tudo bem. Mas não posso ser fantoche de ninguém. Sou grande demais para isso. Estou orgulhoso demais para isso.”

Após sua grande noite, Ngannou disse que um de seus pensamentos predominantes era não se arrepender de ter deixado o UFC, mas de não ter saído antes.

“Eu estava tipo, por que não fiz isso antes?” ele disse. “Por que eu tentei tanto? Por que coloquei tanta energia em um relacionamento que não estava funcionando? Às vezes você só precisa deixar [it] vá quando não funcionar. Siga em frente e, potencialmente, você encontrará seu lugar em outro lugar. E mesmo assim, não importa o que aconteça, você estará em paz consigo mesmo.

“Então eu estava em paz comigo mesmo, e teria estado em paz comigo mesmo de qualquer maneira, porque não me arrependo da minha decisão. Não tomo minha decisão de machucar ninguém. Não tomo minha decisão para agradar ninguém. Pensei na minha decisão e tomei-a com base no que quero e com base no meu princípio.”