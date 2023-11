‘Friends’ estrela negociações sobre um possível reencontro em homenagem a Matthew Perry: Quando seria?

Tele morte do ator Matthew Perry no dia 28 de outubro deixou colegas e fãs em estado de choque. O ator que interpretou o personagem Chandler Bing na lendária série ‘Friends’‘ era um dos mais queridos do elenco, como mostram as constantes demonstrações de carinho e carinho para com ele.

Durante estas últimas semanas, vários colegas e amigos quiseram dizer um último adeus ao ator, especialmente aqueles que trabalharam com ele na comédia agora clássica.

Jennifer Aniston presta homenagem a Matthew Perry com esta cena de FriendsRoberto Ortega

As homenagens públicas não tardaram a chegar, mas a mais especial de todas poderá acontecer no próximo ano. Segundo o Daily Mail, os membros do elenco de ‘Friends’ estão pensando em reunindo-nos novamente para uma ocasião especial em memória de Perry.

De acordo com informações divulgadas pela mídia britânica, David Schwimmer, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Jennifer Aniston e Matt LeBlancos outros cinco integrantes da gangue, estão em negociações para esse reencontro emocionante, buscando homenagear seu parceiro falecido.

A reunião seria de alto nível

A ideia original, segundo a mídia citada, é que esta homenagem esteja pronta para o próxima edição do Emmy Awards, a realizar em meados de Janeiro. Isto segundo fontes próximas dos atores, que o confirmaram ao jornal britânico.

“Jen, Lisa e o resto do elenco querem homenageá-lo publicamente em algum momento e dar-lhe a homenagem que ele tanto merece, e há rumores de que eles podem fazer isso no Emmy do próximo ano”, confirmou uma fonte ao Daily Mail. .

O motivo parece claro, como é habitual nesta premiação, que acontecerá no dia 15 de janeiro no Peacock Theatre em Los Angeles, para que haja um segmento in memoriam para todos os artistas falecidos no ano anterior.

No entanto, as intenções dos seus ex-colegas vão muito mais longe, querendo proporcionar-lhe um momento especial no palco, motivados pelas histórias e memórias que todos partilharam com Perry.

De momento, este reencontro ainda não está confirmado, embora se note o carinho e o respeito que os actores de ‘Friends’ têm pelo seu falecido companheiro, como o demonstram as palavras que lhe dedicaram publicamente.