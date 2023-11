Desde os primórdios do WhatsApp, a controvérsia sobre as mensagens apagadas tem sido um ponto de debate entre seus usuários. Aquela sensação desconfortável de se perguntar o que foi dito ou qual informação foi perdida persiste, mas agora, com uma função presente no Android 12, pode-se vislumbrar uma revolução nesse aspecto.

Função do android 12+ pode facilitar a rotina dos usuários do WhatsApp; entenda

A tão discutida função de visualização de mensagens apagadas tem como objetivo principal romper com a suposta “privacidade” que os usuários acreditam ter no WhatsApp. Agora, é possível visualizar mensagens mesmo após sua exclusão, algo que tem sido uma ocorrência comum no aplicativo.

Em suma, essa nova funcionalidade, embutida no Android 12 e versões superiores, traz à tona a possibilidade de ler mensagens excluídas, tudo dependendo da ativação dessa opção no sistema operacional Android.

Como usar essa ferramenta no WhatsApp?

De modo geral, o procedimento para aproveitar essa funcionalidade é bastante simples e acessível a todos os usuários do Android atualizado. Confira um passo a passo:

Abra o WhatsApp e acesse as configurações.

Selecione “Notificações”.

Por conseguinte, escolha “Histórico de Notificações”.

Ative ou desative a função conforme desejado.

Com esses passos concluídos, aguarde o envio de mensagens e utilize essa função para verificar o conteúdo mesmo após a exclusão. Concisamente, essa capacidade pode ser um recurso significativo para qualquer usuário que deseje explorar essa nova dimensão de privacidade no WhatsApp.

Importância e implicações dessa ferramenta para os usuários



No entanto, essa nova funcionalidade levanta preocupações significativas para aqueles que priorizam a segurança e a privacidade no WhatsApp. Afinal, ela abre uma lacuna imprevisível, já que não é possível saber quais usuários têm essa função ativa. Isso gera incertezas sobre quem pode ter acesso ao conteúdo apagado, criando um dilema para aqueles que prezam por sua privacidade.

Além disso, essa novidade pode ser apenas o começo, provocando a implementação de uma função nativa no próprio WhatsApp. Contudo, essa mudança poderia estabelecer regras e regulamentos para evitar possíveis abusos ou desconfortos para ambas as partes envolvidas.

O futuro das mensagens apagadas no WhatsApp

Em síntese, a função presente no Android 12 representa uma virada de jogo no debate sobre a privacidade das mensagens no WhatsApp. Pois, embora traga uma nova perspectiva para os usuários curiosos, também suscita preocupações consideráveis sobre a segurança das informações compartilhadas.

Desse modo, o futuro dirá se essa função se tornará parte integrante do próprio WhatsApp ou se outras medidas serão tomadas para garantir a privacidade de seus usuários. Por enquanto, a discussão sobre privacidade e segurança no mundo das mensagens instantâneas continua em alta.

Tenha cuidado com falsas atualizações do WhatsApp

Em suma, para evitar cair nesse tipo de golpe, é essencial estar ciente de alguns sinais de alerta e adotar medidas de precaução:

Fontes oficiais

O WhatsApp disponibiliza suas atualizações apenas por meio de lojas de aplicativos oficiais, como a App Store para iOS e a Google Play Store para Android. Sendo assim, evite baixar atualizações de fontes desconhecidas ou links suspeitos.

Verificação de mensagens

Desconfie de mensagens que prometem atualizações urgentes ou especiais via SMS, e-mail ou mensagens dentro do próprio WhatsApp. Uma vez que o WhatsApp geralmente anuncia suas atualizações por meio de seus canais oficiais, não por comunicações diretas.

Links suspeitos

Evite clicar em links duvidosos ou encurtados que direcionem para supostas atualizações do WhatsApp. Por isso, verifique sempre a autenticidade desses links antes de clicar neles.

Configurações do aplicativo

Mantenha suas configurações de segurança atualizadas, permitindo apenas a instalação de aplicativos de fontes confiáveis. Além disso, ative a autenticação em duas etapas no WhatsApp para uma camada extra de segurança.

Por fim, estar atento e informado sobre os riscos de falsas atualizações do WhatsApp é fundamental para proteger a segurança de nossos dispositivos e dados pessoais.