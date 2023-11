FUNCIONA MESMO! Ferramenta POUCO conhecida do Nubank que AUMENTA limite; saiba mais

Atualmente, o Nubank é indiscutivelmente um dos principais bancos digitais em operação no Brasil, com aproximadamente 70 milhões de clientes em todo o país. Para manter sua clientela fiel, a fintech regularmente apresenta soluções práticas que podem ser de grande utilidade no cotidiano, como a oportunidade de ampliar o limite de crédito.

Nesse contexto, se você estiver necessitando de um limite adicional para aquisição de um item específico ou para quitar pendências financeiras, não precisa se preocupar. Veja como utilizar a mais recente funcionalidade do Nubank em seu benefício e aproveite essa oportunidade.

Função nova do Nubank libera limite de R$ 5 mil

A novidade oferecida pelo roxinho concede um limite de até R$ 5 mil. Inicialmente, os clientes do Nubank costumam ser atraídos principalmente pela funcionalidade mais atrativa que o banco oferece: o cartão de crédito. Entretanto, obter esse limite desejado nem sempre é uma tarefa simples, pois a instituição nem sempre disponibiliza o valor desejado.

Felizmente, existem maneiras de aumentar esse limite diretamente pelo aplicativo do banco. É possível alcançar um limite de crédito de até R$ 5 mil, mas é essencial revisar os detalhes antes de aderir a essa oferta, que envolve um investimento.

Essa inovação é conhecida como “Nu Limite Garantido” e foi apresentada nos últimos meses pela empresa. O objetivo de auxiliar pessoas que enfrentam limites de crédito muito baixos.

Através dessa funcionalidade, o usuário tem a capacidade de construir seu próprio limite, podendo usá-lo conforme sua conveniência. A ferramenta em questão permite ao cliente guardar fundos nas “Caixinhas,” que funcionam como cofres de alto rendimento, para serem usados posteriormente como garantia para o aumento do limite de crédito. Em resumo, o valor que você deposita nessa funcionalidade se converte em limite de crédito, permitindo a compra de produtos e serviços com facilidade.

Como habilitar essa ferramenta?

Aqueles que manifestaram interesse nessa oportunidade, podem começar a usá-la imediatamente. Para fazer isso, siga as etapas abaixo no seu aplicativo Nubank (Android ou iOS).



Após fazer o login, localize a opção “Meus limites”;

Em seguida, selecione “Nu Limite Garantido”;

Escolha criar uma nova Caixinha, na qual você deve depositar os valores que deseja usar como limite de crédito;

Leia todas as informações cuidadosamente, pois são importantes antes de concluir o processo;

O último passo é clicar em “Criar Nu Limite Garantido” para começar a utilizar essa funcionalidade.

Após esse procedimento, todo o dinheiro que você depositar nessa Caixinha específica se transformará em limite de crédito. É importante observar que, se desejar criar Caixinhas para outras finalidades, também é possível através do botão dedicado a elas. Conforme as informações do Nubank, mesmo que o cliente já tenha uma Caixinha com dinheiro disponível, ainda é necessário criar uma nova exclusivamente para esse processo.

Aplicativo de cara nova

Os clientes que possuem o cartão Ultravioleta terão uma agradável surpresa ao abrir o aplicativo da fintech. A mais recente edição do app inclui uma seção exclusiva chamada “Meus Benefícios Ultravioleta”, na qual os titulares do cartão de cor preta podem encontrar todas as vantagens oferecidas, incluindo a Central de Proteção.

Esta atualização traz uma interface que apresenta a distintiva tonalidade púrpura mais escura do Ultravioleta, juntamente com seções dedicadas exclusivamente aos clientes. No entanto, os fluxos e funcionalidades que os usuários já estão familiarizados e utilizam permanecerão inalterados.

Atualização automática para clientes Ultravioleta

É importante destacar que a atualização para a nova versão do aplicativo será executada automaticamente para os clientes Ultravioleta. Assim, eliminará a necessidade de baixar um aplicativo separado.

Nesse contexto, é relevante mencionar que para se tornar um cliente Ultravioleta, não é necessário atender a um requisito de renda mínima. Contudo, é necessário passar por uma avaliação de crédito semelhante àquela realizada para a obtenção do cartão Nubank Black.

A análise de crédito é conduzida automaticamente durante o processo de cadastro para novos clientes. Assim, adicionalmente, acontecerá de maneira mensal para os titulares do cartão roxinho.

Se você for considerado elegível para se tornar um cliente Ultravioleta, receberá uma comunicação direta por meio do aplicativo. A partir desse ponto, basta seguir as instruções fornecidas para ativar a versão especial da conta.