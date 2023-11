O aplicativo Caixa Tem, desenvolvido pela Caixa Econômica Federal, é amplamente conhecido como a plataforma de eleição para receber os benefícios de transferência de renda do governo federal. No entanto, essa plataforma de contas sociais tem muito mais a oferecer do que apenas isso.

Funcionalidades do aplicativo Caixa Tem facilitam a rotina do usuário; confira

O Caixa Tem não é apenas um meio de receber benefícios sociais, mas também uma ferramenta conveniente para acessar serviços e realizar transações bancárias. Isso porque ele oferece praticidade não apenas para aqueles que recebem benefícios governamentais, mas para todos os cidadãos.

Para as famílias beneficiárias dos programas sociais, o aplicativo proporciona uma forma ágil e descomplicada de gerenciar seus recursos. Agora, não é mais necessário enfrentar extensas filas em agências bancárias para acessar os recursos liberados pelo programa.

Descubra como realizar pagamentos e registrar boletos no Caixa Tem

Uma das funcionalidades menos conhecidas do Caixa Tem é a capacidade de pagar contas e cadastrar boletos diretamente pelo aplicativo. Desse modo, com isso, você pode evitar idas ao banco ou lotéricas, economizando tempo e tornando suas finanças mais acessíveis.

Confira algumas etapas para pagar contas e cadastrar boletos usando o Caixa Tem:

Acesse o aplicativo Caixa Tem em seu dispositivo móvel e faça o login, fornecendo seus dados de acesso.

Na página inicial, encontre a opção “Pagar Contas” ou “Pagamentos”.

Escolha entre as opções “Registrar um novo boleto” ou “Inserir uma conta para pagamento”.

Agora, insira manualmente o código de barras do boleto ou use a câmera do seu dispositivo para escanear o código.

Verifique com atenção os detalhes do boleto, como o valor e a data de vencimento, certificando-se de que estão corretos.

Neste ponto, confirme o cadastro do boleto e escolha o método de pagamento. Além disso, você pode optar pelo saldo disponível em sua conta ou usar o cartão de débito virtual do Caixa Tem. Sendo assim, se escolher o pagamento com o cartão de débito virtual, insira os dados solicitados, como o número do cartão e o código de segurança, entre outros.



Finalize o processo revisando as informações e confirmando o pagamento. De modo geral, com essas etapas simples, você pode pagar suas contas sem sair de casa e de forma segura, diretamente pelo Caixa Tem.

Pagamentos do Bolsa Família

Além de oferecer uma maneira conveniente de pagar contas e cadastrar boletos, o aplicativo Caixa Tem também fornece acesso ao calendário de pagamentos do Bolsa Família. Em resumo, isso permite que os beneficiários desses programas sociais acompanhem facilmente as datas de pagamento e recebam seus benefícios no momento certo.

Desse modo, o Caixa Tem vai além de ser apenas uma plataforma de recebimento de benefícios governamentais. Uma vez que ele se tornou uma ferramenta versátil para todos os cidadãos, oferecendo funcionalidades que facilitam o acesso a serviços bancários e o gerenciamento de finanças. Portanto, aproveite ao máximo as possibilidades oferecidas por esse aplicativo e torne sua vida financeira mais simples e conveniente.

Cuidado com golpes aplicados em nome do aplicativo Caixa Tem

Sempre verifique a origem das mensagens, e-mails ou chamadas relacionadas ao Caixa Tem. Pois o aplicativo oficial Caixa Tem está disponível nas lojas de aplicativos autorizadas, como a App Store e o Google Play.

Nunca compartilhe informações sensíveis

O Caixa Tem nunca solicitará informações pessoais ou bancárias, como senhas ou números de cartão, por e-mail, mensagem de texto ou ligação. Portanto, nunca compartilhe esses dados com ninguém, a menos que tenha certeza da legitimidade da fonte.

Ative a autenticação de dois fatores no aplicativo Caixa Tem, se disponível. Isso proporcionará uma camada adicional de segurança ao seu acesso. Por fim, se alguém oferecer empréstimos, vantagens financeiras inacreditáveis ou negócios duvidosos relacionados ao Caixa Tem, desconfie. Realize uma pesquisa e verifique a legitimidade dessas ofertas.