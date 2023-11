Funcionário dos Eagles usando tanga durante confronto com os Cowboys gera polêmica

Tele Filadélfia Eagles ainda estão navegando no NFL 2023 temporada, ao vencerem o Dallas Cowboys 28-23 e melhorou para um recorde de 8-1, o melhor do campeonato no momento.

As águias teve muito o que comemorar no domingo, não só a vitória sobre os Cowboyscomo também foi Jason Kelce 36 aniversário. Com isso em mente, pode-se pensar que talvez as coisas possam ficar um pouco fora de controle no vestiário, com aparentemente um dos funcionários do Philadlephia visto usando uma tanga.

Isso era um fio dental?

Durante o terceiro quarto, o Cowboys KaVontae Turpin foi atingido fora de campo e levou algumas pessoas para fora de campo. Um deles foi Matt Leo, assistente de operações defensivas e de futebol.

Enquanto ele estava de pé, as câmeras o flagraram aparentemente usando um fio dental. Rapidamente, as redes sociais perceberam o fato e começaram a especular se era ou não um fio dental.

Treinador das águias esclareceu a questão

Matt Leo foi às redes sociais para esclarecer o assunto e afirmou que na verdade ele não estava usando calcinha fio dental, pois parece ser sua cueca da sorte, e tem arrasado com ela durante toda a temporada.

Quer seja um fio dental ou não, ou apenas uma superstição, aparentemente está funcionando para os Eagles no momento, e Leo continuará usando enquanto eles ainda estiverem ganhando jogos de futebol.