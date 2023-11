Furar semáforo de madrugada pode dar multa? Descubra agora

Furar semáforo é uma infração de trânsito que pode gerar consequências graves, tanto para o condutor quanto para pedestres e outros motoristas. Contudo, há quem acredite que realizar essa ação durante a madrugada não traz problemas, pelo fato de haver menos veículos nas ruas e a fiscalização ser menor.

No entanto, é importante desmistificar essa ideia e conhecer as leis de trânsito para evitar multas e acidentes.

Desse modo, para que você saiba tudo o que precisa sobre esse assunto e evite problemas no trânsito, reunimos algumas das principais informações para te passar. Sendo assim, acompanhe a leitura até o final e confira!

Furar semáforo de madrugada pode dar multa? Veja o que diz a lei

Conforme dito acima, muitos condutores têm dúvidas sobre se furar semáforo pode dar multa. Desse modo, para tirar essa e outras dúvidas sobre a regulamentação, é importante consultar o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que é o órgão responsável por todas as regras e punições de trânsito no Brasil.

De acordo com o CTB, a infração de furar o semáforo é prevista no artigo 208, inciso II. Aliás, o ato é considerado uma grave violação das normas de tráfego e resulta em multa e pontos na carteira de motorista.

Conheça o conceito de furar semáforo

Ademais, para entender melhor essa infração, também é importante saber no que consiste essa prática.

Assim sendo, furar semáforo consiste em atravessar o sinal vermelho ou avançar a faixa de pedestres quando o sinal estiver fechado. Vale lembrar que, em qualquer horário, essa prática é ilegal e sujeita à penalização.

Furar semáforo de madrugada pode dar multa

Apesar da percepção de que a fiscalização é menor durante a madrugada, é importante lembrar que os órgãos competentes estão sempre atentos ao trânsito, independentemente do horário.

Dessa maneira, câmeras de monitoramento e agentes de trânsito podem registrar e multar quem cometer infrações, inclusive o ato de furar semáforo.

Portanto, para quem acha que pode usar dessa prática na madrugada e ficar livre das punições, está errado. Pois, saiba que isso pode, sim, gerar multas e as demais consequências de infringir as leis de trânsito.

Quais as punições por furar semáforo de madrugada?

Quando uma autoridade de trânsito flagra o condutor furando o semáforo de madrugada, ele está sujeito a uma multa no valor de R$ 293,47, além de receber 7 pontos na carteira de motorista.

Além disso, vale ressaltar que, quando o condutor atinge 20 pontos em menos de 12 meses, há a suspensão do direito de dirigir.

Perigo para a segurança

Furar o semáforo, independentemente do horário, traz riscos para a segurança viária. Aliás, acontece que motoristas e pedestres podem se envolver em acidentes graves, causando lesões e até mesmo mortes.

Sendo assim, a legislação de trânsito tem como objetivo principal proteger a vida e evitar tais situações ao estabelecer essa e outras regras de trânsito.

Qual a responsabilidade do condutor?

O condutor do veículo é o responsável por obedecer às leis de trânsito e garantir a segurança de todos.

Desse modo, não há aceitação da justificativa de que é madrugada e não há outros carros na via, pois a norma é clara: o respeito ao semáforo é obrigatório em qualquer situação.

Como evitar esse tipo de multa?

Para evitar esse tipo de multa, é essencial que todos os motoristas respeitem as regulamentações previstas no CTB e não atravessem o semáforo quando ele estiver com a luz vermelha acesa.

Assim, no caso de necessidade de atravessar um cruzamento durante a madrugada, o motorista deve agir com responsabilidade e respeitar as sinalizações. Caso necessário, é indicado aguardar o sinal verde ou utilizar faixas exclusivas para conversão à direita, onde a lei permite o avanço mesmo com o sinal vermelho para a via principal.

Prejuízos financeiros e burocráticos de furar semáforo de madrugada

Além da multa e dos pontos na carteira, o ato de furar semáforo pode gerar outros prejuízos financeiros e burocráticos. Por exemplo, como a necessidade de pagar taxas para regularizar a situação do veículo após a infração.

Sendo assim, respeitar as regras de trânsito é fundamental para garantir a segurança de todos os envolvidos no tráfego.

Siga as normas e evite acidentes e punições

Por fim, cabe observar que furar semáforo de madrugada é uma infração de trânsito passível de multa e pontos na carteira, independentemente do horário. A legislação de trânsito visa à segurança de todos os condutores, pedestres e demais usuários das vias.

Portanto, é fundamental respeitar as normas, conscientizar-se dos riscos envolvidos e agir com responsabilidade no trânsito.

