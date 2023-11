Fusão WWE-UFC contestada por ação judicial alegando ‘processo de vendas simulado’ que ignorou licitantes mais altos

A fusão que uniu o UFC e a WWE sob uma única empresa está sendo contestada judicialmente por um grupo de acionistas após uma ação judicial ter sido movida em Delaware.

Documentos judiciais apresentados em 17 de novembro (divulgados ao público em 22 de novembro) revelaram que um grupo de ex-acionistas da WWE representados pelo Conselho Distrital dos Trabalhadores e pelo Fundo de Pensões dos Empreiteiros de Ohio entrou com uma ação judicial contra Vince McMahon e vários outros altos classificando executivos da equipe de luta livre profissional que desafia a fusão com o UFC que uniu as duas organizações à nova empresa avaliada em mais de US$ 21 bilhões.

O processo alega que McMahon “usou sua personalidade dominadora e controle sobre a WWE para realizar sua própria agenda pessoal às custas dos acionistas públicos da empresa”, manobrando uma venda de promoção para seu “amigo de longa data”, o CEO da Endeavor, Ari Emanuel.

McMahon – junto com outros seis membros do conselho de administração da WWE, incluindo seu genro Paul “Triple H” Levesque – orquestrou um acordo “projetado para favorecer a Endeavor e excluir outros licitantes que buscassem [to] machado McMahon.

McMahon foi destituído do cargo de CEO e presidente da WWE em meio a investigações sobre alegações de abuso e assédio sexual, que incluíam milhões de dólares pagos para resolver possíveis litígios contra ele. Após uma saída de seis meses da empresa, McMahon retornou repentinamente à WWE usando seu poder como maior acionista da empresa para recuperar o controle e nomear vários novos membros para o conselho.

De volta ao poder, McMahon iniciou então um “processo de revisão estratégica” – essencialmente procurando vender a empresa – com o processo alegando que ele manobrou “para garantir seu poder e controle sobre a Empresa em face do crescente descontentamento dos acionistas e das investigações do governo sobre seu comportamento predatório ilegal.”

O processo alega que McMahon então contatou Emanuel sobre uma potencial venda da WWE que “permitiria que ele permanecesse no comando da empresa pós-transação”. Quando a fusão entre WWE e UFC foi anunciada, McMahon foi confirmado como presidente executivo da nova empresa chamada TKO Group Holdings.

Como parte do acordo, a Endeavor manteve 51 por cento do controle da nova empresa, com os acionistas da WWE detendo os outros 49 por cento.

O processo alega que havia vários outros licitantes interessados ​​em comprar a WWE com todas as ofertas em dinheiro substancialmente superiores às da Endeavor, mas esses negócios teriam efetivamente encerrado o reinado de McMahon na empresa que ele fundou.

De acordo com os documentos do processo, os acionistas da WWE receberiam “contraprestação equivalente a US$ 88,43 por ação” na venda para a Endeavor, com dois outros potenciais pretendentes oferecendo preços de US$ 95 a US$ 100 por ação e de US$ 90 a US$ 97,50 por ação.

Como essas ofertas teriam comprado toda a empresa, encerrando assim o relacionamento de McMahon com a WWE, o processo alega que “o conselho nunca se preocupou em fazer uma contraproposta” aos potenciais compradores.

Os nomes dos potenciais compradores foram omitidos na papelada divulgada pelo Tribunal de Chancelaria de Delaware.

A fusão, que foi oficialmente encerrada em setembro, abriu no mercado de ações sendo negociada a US$ 103 por ação, mas esses preços caíram drasticamente, com o preço de fechamento a US$ 79,23 na segunda-feira.

A TKO Group Holdings não emitiu nenhuma declaração sobre o processo.