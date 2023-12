Fuvest divulga lista de leituras obrigatórias para 2026-2029

O Vestibular da Fuvest, organizado pela Fundação Universitária para o Vestibular, é um dos mais disputados de todo o país. O processo seletivo permite o ingresso dos participantes aprovados à USP, Universidade de São Paulo.

As questões de literatura das provas abordam detalhes muito específicos sobre os livros que integram a lista de leituras obrigatórias. Dessa maneira, todos os estudantes que pretendem prestar o vestibular devem saber que ler as obras obrigatórias é fundamental para responder as questões sobre as mesmas corretamente, garantindo um alto desempenho no exame.

Os estudantes interessados em participar do Vestibular da Fuvest devem ficar atentos: a lista para as próximas edições dos vestibulares da Fuvest já foi divulgada através de um comunicado oficial.

Dessa maneira, para que você consiga se preparar com antecedência e ler todas as obras que serão cobradas, separamos um resumo com a lista de livros obrigatórios para as próximas edições (2026-2029) do Vestibular da Fuvest. Vamos conferir!

Livros obrigatórios do Vestibular da Fuvest: lista sofre mudanças

A Fuvest publicou a lista de obras obrigatórias para as próximas edições do Vestibular. Além dos livros recomendados para as edições de 2027, 2028 e 2029, a Fuvest também publicou uma nova lista para a edição de 2026, em lugar daquela que já havia sido publicada.

A nova lista da Fuvest para as edições de 2026-2028 dos vestibulares é composta somente por autoras mulheres que escreveram em língua portuguesa. Estão presentes obras de autoras brasileiras e também de escritoras estrangeiras.

Segundo Gustavo Ferraz de Campos Monaco, diretor Executivo da Fuvest, a escolha pelo predomínio de autoras mulheres na nova lista possui o objetivo de destacar a importância das mulheres no cânone literário brasileiro e, consequentemente, destacar a função da literatura como ferramenta de reflexão e transformação social.



Veja quais são os livros que fazem parte da lista de leituras obrigatórias para as próximas edições do Vestibular da Fuvest:

Lista de leituras obrigatórias para o Vestibular 2026 da Fuvest

Opúsculo Humanitário (1853) – Nísia Floresta

Nebulosas (1872) – Narcisa Amália

Memórias de Martha (1899) – Julia Lopes de Almeida

Caminho de pedras (1937) – Rachel de Queiroz

O Cristo Cigano (1961) – Sophia de Mello Breyner Andresen

As meninas (1973) – Lygia Fagundes Telles

Balada de amor ao vento (1990) – Paulina Chiziane

Canção para ninar menino grande (2018) – Conceição Evaristo

A visão das plantas (2019) – Djaimilia Pereira de Almeida

Lista de leituras obrigatórias para o Vestibular 2027 da Fuvest

Opúsculo Humanitário (1853) – Nísia Floresta

Nebulosas (1872) – Narcisa Amália

Memórias de Martha (1899) – Julia Lopes de Almeida

Caminho de pedras (1937) – Rachel de Queiroz

A paixão segundo G. H. (1964) – Clarice Lispector

Geografia (1967) – Sophia de Mello Breyner Andresen

Balada de amor ao vento (1990) – Paulina Chiziane

Canção para ninar menino grande (2018) – Conceição Evaristo

A visão das plantas (2019) – Djaimilia Pereira de Almeida

Lista de leituras obrigatórias para o Vestibular 2028 da Fuvest

Conselhos à minha filha (1842) – Nísia Floresta

Nebulosas (1872) – Narcisa Amália

Memórias de Martha (1899) – Julia Lopes de Almeida

João Miguel (1932) – Rachel de Queiroz

A paixão segundo G. H. (1964) – Clarice Lispector

Geografia (1967) – Sophia de Mello Breyner Andresen

Balada de amor ao vento (1990) – Paulina Chiziane

Canção para ninar menino grande (2018) – Conceição Evaristo

A visão das plantas (2019) – Djaimilia Pereira de Almeida

Lista de leituras obrigatórias para o Vestibular 2029 da Fuvest

A lista de leituras obrigatórias para o Vestibular 2029 da Fuvest inclui também obras dos escritores Machado de Assis, Luís Bernardo Honwana e Érico Veríssimo.