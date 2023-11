Fuvest divulga locais de prova da 1ª fase do Vestibular 2024

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulga nesta sexta-feira, dia 3 de novembro, os locais de prova da 1ª fase do Vestibular 2024 para ingresso nos cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP). Mais de 110 mil candidatos participarão da 1ª fase.

A partir de hoje, os candidatos com inscrições homologadas poderão conferir onde realizarão as primeiras provas, por meio do site da Fundação. Para consultar os locais de prova da 1ª fase, os candidatos deverão fazer login na Área do Candidato, usando o CPF ou e-mail e a senha cadastrada no momento da inscrição.

A Fuvest aplica as provas da 1ª fase em 31 municípios do estado de São Paulo. São eles: Barretos, Barueri, Bauru, Campinas, Carapicuíba, Fernandópolis, Franca, Guarulhos, Jaú, Jundiaí, Limeira, Lorena, Marília, Mogi das Cruzes, Mogi Mirim, Osasco, Piracicaba, Pirassununga, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santana de Parnaíba, Santo André, Santos, São Carlos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo (capital), Sorocaba, Taboão da Serra e Taubaté.

Veja a seguir mais detalhes sobre a aplicação das provas da 1ª fase e mais informações sobre o Vestibular Fuvest 2024!

Vestibular Fuvest 2024: 1ª fase

De acordo com o cronograma, a Fuvest aplicará as provas da 1ª fase em 19 de novembro de 2023. Segundo os dados da Fundação, estão sendo esperados 110.399 candidatos para as provas da 1ª fase.

A 1ª fase conta com um exame composto por 90 questões objetivas de múltipla escolha. Conforme indica o Manual do Candidato, as provas abarcarão conteúdos das disciplinas do ensino médio. Desse modo, os candidatos responderão a questões de Português, Matemática, História, Geografia, Literatura, Inglês, Física, Química e Biologia.

A aplicação das provas acontecerá à tarde, a partir das 13h (horário de Brasília). Os portões do local de prova abrem às 12h30 e fecham, às 13h, impreterivelmente. Desse modo, os candidatos deverão chegar aos locais de prova com antecedência de, no mínimo, 30 minutos. A Fuvest não permitirá o acesso de quem chegar atrasado.

No dia da prova, os candidatos deverão apresentar documento oficial de identificação com foto. Além disso, é necessário levar caneta esferográfica fabricada em material transparente.



2ª fase do Vestibular 2024

Participarão da 2ª fase do Vestibular Fuvest 2024 somente os candidatos aprovados na 1ª fase. Conforme o Manual do Candidato, os participantes que tirarem menos de 30% da pontuação total da prova da 1ª fase serão eliminados do processo seletivo.

A aplicação das provas da 2ª fase está marcada para os dias 17 e 18 de dezembro. Essa etapa conta com uma prova de Língua Portuguesa e Redação e uma prova específica, de acordo com o curso escolhido pelo candidato.

De acordo com o cronograma, a Fuvest deve informar os locais de prova a partir de 1º de dezembro. Os locais de prova serão em diversos municípios de São Paulo.

Lista de obras literárias

Para as questões de Língua Portuguesa e Literatura de ambas as fases, a Fundação recomenda a leitura integral de nove obras literárias:

Marília de Dirceu – Tomás Antônio Gonzaga

Quincas Borba – Machado de Assis

Angústia – Graciliano Ramos

Alguma Poesia – Carlos Drummond de Andrade

Mensagem – Fernando Pessoa

Nós matamos o cão tinhoso! – Luís Bernardo Honwana

Campo Geral – Guimarães Rosa

Romanceiro da Inconfidência – Cecília Meireles

Dois irmãos – Milton Hatoum

Oferta de vagas

A oferta total da USP para o Vestibular Fuvest 2024 é de 8.147 (oito mil cento e quarenta e sete) vagas. De acordo com o edital, 4.888 estão disponíveis para Ampla Concorrência (AC).

Outras 3.259 vagas estão reservadas para o sistema de cotas, sendo 2.053 vagas para estudantes egressos de escolas públicas, enquanto outras 1.206 vagas são para candidatos de escola pública que são pretos, pardos ou indígenas.

Acesse o site da Fuvest para mais informações.

