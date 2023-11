Fuzileiros navais entram em briga total com civis no Texas, programas de vídeo

Fuzileiros navais uniformizados lutaram contra civis durante um conflito acalorado no Texas – e a cena selvagem foi capturada em vídeo.

O caos da noite de domingo foi filmado por testemunhas do lado de fora do Voodoo Room de Austin, onde a briga eclodiu depois que uma mulher supostamente tentou roubar um telefone celular de um fuzileiro naval.

Vários fuzileiros navais vão atrás do cara, dando-lhe um soco no rosto e derrubando-o no chão.