Gal Gadot tomará medidas extremas para destacar as atrocidades cometidas pelo Hamas

Gal Gadot nunca escondeu a sua lealdade ao estado de Israeltendo o famoso ator nascido no país do Médio Oriente antes de se mudar para os Estados Unidos da América.

Gadot falou abertamente sobre os desafios que o povo israelita enfrenta como parte da sua longa batalha com o Hamas no território palestiniano.

Com o tema da guerra entre Israel e o Hamas na mente de todos no Ocidente, temos assistido a um nível extraordinário de tomada de partido, alguns dos quais têm estado longe de ser úteis.

Gadotque na verdade completou seu serviço nacional nas FDI, tem sido uma voz consistente em apoio à Israelações retaliatórias desde os acontecimentos de 7 de outubro.

Isso trouxe muita atenção negativa à sua página do Instagram, bem como críticas daqueles que não compartilham do seu ponto de vista.

Como Gal Gadot levará sua postura pró-Israel para o próximo nível?

Gadot tem pouco mais de 110 milhões de seguidores no Instagram, com suas postagens alcançando um público incrivelmente grande, e ela pretende garantir que aqueles que a seguem conheçam o lado israelense da história.

No entanto, há rumores de que ela está pronta para levar os seus métodos para o próximo nível, mostrando imagens de vídeo do ataque terrorista do Hamas em 7 de Outubro, sendo algumas destas imagens conhecidas por serem extremamente gráficas.

Não está claro como ela contornará as várias leis locais para fazer isso, no entanto, Outkick.com informou que ela exibirá um vídeo de 47 minutos fornecido a ela pelas IDF em Hollywood.

Esta história foi inicialmente relatada pela i24News, com o público cheio de Celebridades de Hollywood e figuras proeminentes.

A intenção é mostrar o horror que os cidadãos israelitas sofreram durante o ataque e talvez mudar a narrativa que surgiu nos Estados Unidos de que a causa do Hamas era justificada. É claro que Gadot não seria a favor de mostrar o ataque persistente de Israel contra civis palestinianos inocentes.