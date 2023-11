Galeria de fotos aconchegante do Instagram do Dia de Ação de Graças dos Cavinder Twins revelada

Hanna e Haley Cavinder permitiram que seus milhares de seguidores descobrissem sobre suas comemorações íntimas de Ação de Graças por meio de uma coleção de fotos delas usando seus melhores looks para a temporada.

Hanna e Haley Cavinder compartilharam o interior do jantar de Ação de Graças

Hanna e Haley Cavinder ficaram famosos por serem atletas universitários e chegarem à Elite Oito com o Miami Hurricanes nesta temporada do Torneio de basquete feminino da NCAA e capitalizaram suas histórias de sucesso ao se tornarem personalidades das mídias sociais.

Como parte da celebração do Dia de Ação de Graças, os gêmeos compartilharam seus momentos íntimos com a família enquanto legendavam o conjunto de fotos “Espero que todos tenham tido um ótimo Dia de Ação de Graças, gratos pela saúde, família, boa comida, nossa fé e esta plataforma.”

Hanna e Haley mantiveram consistência em suas escolhas de moda, e o Dia de Ação de Graças não foi exceção com Hanna vestindo um suéter marrom curto e uma minissaia cargo branca enquanto Haley usava uma jaqueta marrom e branca com saia de tricô.

De acordo com os meios de comunicação, as irmãs informaram ao mundo que estavam buscando outros empreendimentos além de suas carreiras no basquete universitário, no entanto, Haley postou que ainda não havia terminado o jogo.

Em outubro, ela postou um vídeo de destaque de suas melhores peças com a legenda “Até a próxima temporada, #ano5,

Mais tarde descobrimos através do Conversa Gêmea podcast que, embora Haley quisesse continuar sua carreira no basquete, sua irmã gêmea Hanna não concordou com sua escolha e se abriu sobre seu processo de tomada de decisão “Nós brigamos, se você realmente quer saber o chá, e eu estava tipo ‘Hanna, estou voltando’ e ela disse: ‘Não vou voltar, não vou mais fazer isso'”.

“Chegamos à Elite 8, esse era o objetivo de Hanna e eu. Hanna não queria jogar, então me fez largar o basquete.“, afirmou ela na época.