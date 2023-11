Gambá irritado é arrastado para fora do jogo Texas Tech-TCU após correr em campo

A segurança da Texas Tech não precisou se preocupar com torcedores invadindo o campo de futebol na noite de quinta-feira – mas eles tiveram que lidar com um gambá invadindo o campo… e o animal ficou muito chateado quando os guardas não deixaram isso continuar seu passeio.

A cena selvagem aconteceu no final do primeiro quarto do jogo dos Red Raiders contra o TCU em Lubbock, Texas… quando uma gambá de alguma forma invadiu o Jones AT&T Stadium e entrou em campo.