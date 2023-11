Gamebred Bareknuckle MMA 6 transmissão ao vivo online: Roy Nelson x Alan Belcher

Assista à transmissão ao vivo do Gamebred Bareknuckle 6 online no MMA Fighting for the Roy Nelson vs. Alan Belcher às 20h (horário do leste dos EUA) na sexta-feira. O card de luta deste evento é o seguinte:

Roy Nelson x Alan Belcher

Alex Nicholson x Príncipe McLean

Jason Knight x Randy Costa

Chase Sherman x Carl Seumanutafa

Curtis Millender x Joel Bauman

Brandon Davis vs. Joe Penafiel

Junior Maranhão x Joshua Weems

Francisco Trinaldo vs. Sascha Palatnikov

Hector Lombard x Chris Sarro

Dennis LaBruzza vs. Javanis J. Ross

James Freeman x Tyler Hill

Mike Sanford x Christopher Wingate

Gamebred Bareknuckle 6 acontece no Mississippi Coast Coliseum em Biloxi, Mississippi.

Na luta principal, os veteranos do UFC Roy Nelson e Alan Belcher se enfrentam na disputa dos pesos pesados.