Geno Smith questionável, Walker III em dúvida para Seahawks no confronto de Ação de Graças

Aé o Seattle Seahawks prepare-se para um Ação de graças confronto contra o São Francisco 49ersa disponibilidade do quarterback Geno Smith está na balança.

Smith é oficialmente listado como questionável para o jogo após sofrer uma lesão no cotovelo/tríceps devido a um golpe de Arão Donald durante o jogo de domingo contra o Carneiros. Apesar da lesão, Smith fez um retorno no final do jogo, quase garantindo uma vitória no Perda de 17-16.

Seahawks treinador principal Pete Carrol expressou otimismo no início da semana sobre Smith’s chances de jogar Quinta-feira à noiteafirmando, “Estou pensando que ele é.”

Insider da rede NFL Mike Grafolo também relatou que Smith tem tendência para jogar e, até agora, não houve nenhuma mudança nessa direção.

A situação de Walker é mais difícil

Em contraste, as perspectivas são menos favoráveis ​​para o running back Kenneth Walker IIIque está lidando com uma lesão oblíqua sofrida no primeiro quarto do Carneiros jogo.

andador está listado como duvidoso para o Ação de graças confronto, deixando o Seahawks com uma lacuna potencial em seu jogo de corrida.

andadorque lidera o Seahawks com 621 jardas corridas e seis touchdowns corridos, sofreu um revés que pode mantê-lo afastado dos gramados. Treinador Carrol observou que enquanto andador pode não precisar ser colocado na reserva por lesão, sua disponibilidade para o próximo jogo é incerta.

Quem entraria como running back?

Novato Zach Charbonnet entrou em cena para andador durante o Carneiros jogo, exibindo um desempenho louvável com 47 jardas corridas em 15 corridas e seis recepções para 22 jardas, o recorde de sua carreira.

Com de Walker status em dúvida, os Seahawks também podem olhar para o novato Kenny McIntoshque deverá fazer sua estreia profissional.

Enquanto os Seahawks enfrentam o 49ers sobre Ação de graças noite, a presença de Geno Smith em campo continua sendo um enredo importante, com os fãs esperando por uma recuperação rápida de sua recente lesão.