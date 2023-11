George ‘Funky’ Brown, baterista de Kool & The Gang, morre aos 74 anos

George “Funky” Brown – o baterista principal e um dos membros fundadores do Kool & The Gang – morreu… TMZ soube.

Fontes com conhecimento direto nos dizem que o lendário músico morreu de câncer em sua casa em Los Angeles na noite de quinta-feira, encerrando sua incrível carreira de 59 anos como compositor e baterista da lendária banda de funk. Ele estava lutando contra o câncer em estágio 4.

Um representante do grupo disse ao TMZ: “George Brown morreu em 16 de novembro de 2023 em Los Angeles após uma batalha contra o câncer. Brown co-escreveu muitas das canções icônicas da banda, incluindo “Ladies Night”, “Too Hot”, “Jungle Boogie”, “Celebration” e “Cherish”. Quando solicitado a descrever sua música, Brown sempre respondia: ‘O som da felicidade'”.

GB foi diagnosticado com câncer de pulmão e se recuperou por um tempo antes de pegar a estrada novamente para fazer turnês e se apresentar – mas sofreu outro revés este ano quando o câncer voltou. George narrou suas dificuldades de saúde no mês passado com Notícias KCAL.