George Kittle rouba peru inteiro depois de derrotar Seahawks no Dia de Ação de Graças, alimenta os fãs

São Francisco 49ers extremidade apertada George Kittle ajudou seu time a derrotar o Seattle Seahawks no Dia de Ação de Graças no Lumen Field na semana 12 de 2023 NFL temporada e depois se serviu de um peru inteiro durante a entrevista pós-jogo.

Kittle, 30 anos, comeu peru com colegas de equipe Brock Purdy, Christian McCaffrey e Deebo Samuel no NBC transmitir, mas depois roubou o pássaro inteiro. Ele alimentou dois fãs sortudos enquanto corria para dentro do túnel.

Nick Bosa tira a roupa para Kim KardashianRoberto Ortega

Enquanto comia peru com seus companheiros de equipe, ou como ele os chama, “melhores amigos”, Kittle disse que não havia outro lugar melhor do que lá para jantar de Ação de Graças.

San Francisco (8-3) saiu para o primeiro jogo de Ação de Graças em Seattle e conquistou a quarta vitória consecutiva sobre os Seahawks.

Os fãs do 49ers finalmente se vingam dos Seahawks

Os fãs dos 49ers lembraram rapidamente quando Russel Wilson e Richard Sherman comi peru em cima do logotipo de São Francisco.

Agora, Purdy e Nick Bosa foram os que comemoraram na linha de 50 jardas de Seattle, com o senso de humor de Kittle tornando tudo muito melhor.

Após a vitória, Samuel também jogou uma perna de peru para a torcida, que um torcedor pegou e devorou ​​sem hesitar.